Começam hoje as inscrições para o vestibular da Unesp

04/09/2025 11h58

As inscrições para o vestibular da Universidade Estadual Paulista (Unesp) estão abertas a partir desta quinta-feira (4), e vão até o dia 8 de outubro, com 5.867 vagas em 24 cidades do estado de São Paulo. 

O exame possibilita o ingresso em 136 cursos de graduação. As provas do vestibular acontecem no dia 2 de novembro, para a primeira fase, e 7 e 8 de dezembro, para a segunda fase, em 35 cidades do estado de São Paulo.

A taxa de inscrição é R$ 210. Os estudantes matriculados no último ano do ensino médio da rede pública estadual paulista têm desconto de 75% da taxa de inscrição, pagando R$ 52,50. 

A partir do Sistema de Reserva de Vagas para a Educação Básica Pública (SRVEBP), a Unesp direciona 50% das vagas de cada curso para estudantes que tenham concluído todo o ensino médio em escola pública. Dessas vagas, 35% são reservadas a candidatos que se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas. 

Confira as vagas disponíveis nos cursos da Unesp em cada cidade:

  • Araçatuba - 112 vagas.
  • Araraquara - 678 vagas.
  • Assis - 309 vagas.
  • Bauru - 899 vagas.
  • Botucatu - 478 vagas.
  • Dracena - 62 vagas.
  • Franca - 328 vagas.
  • Guaratinguetá - 243 vagas.
  • Ilha Solteira - 234 vagas.
  • Itapeva - 58 vagas.
  • Jaboticaba - 224 vagas.
  • Marília - 351 vagas.
  • Ourinhos - 46 vagas.
  • Presidente Prudente - 461 vagas.
  • Registro - 56 vagas.
  • Rio Claro - 373 vagas.
  • Rosana - 50 vagas.
  • São João da Boa Vista - 62 vagas.
  • São José do Rio Preto - 344 vagas.
  • São José dos Campos - 96 vagas.
  • São Paulo - 185 vagas.
  • São Vicente - 64 vagas.
  • Sorocaba - 64 vagas.
  • Tupã - 90 vagas.

Todas as orientações do exame podem ser encontradas no Manual do Candidato na página da Unesp. 

* Estagiário sob supervisão de Eduardo Luiz Correia

