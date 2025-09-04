Topo

Com Gás do Povo, serão 58 mil locais de distribuição, diz ministro Alexandre Silveira

Brasília

04/09/2025 13h08

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, declarou nesta quinta-feira, 4, que serão 58 mil locais de distribuição no programa "Gás do Povo", que terá gratuidade no botijão de gás para 15,5 milhões de famílias e potencialmente 50 milhões de pessoas, segundo estimativas do governo. A declaração foi realizada durante o lançamento do programa, nesta quinta, em comunidade na capital mineira, Belo Horizonte.

"É um programa social que já começa gigante", disse o ministro. "Gás do Povo tem a marca incomparável do governo Lula, sempre ao lado do povo brasileiro", reforçou o ministro.

Ele disse ainda que o botijão poderá ser retirado de maneira simples e sem burocracia.

O programa beneficiará famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), com renda per capita de até meio salário mínimo, com prioridade para aquelas que recebem Bolsa Família - renda per capita de até R$ 218.

Após a publicação de Medida Provisória, com diretrizes do programa e definição das bases legais, haverá decreto com a regulamentação.

"É o terceiro programa social de impacto do Ministério de Minas e Energia, somando-se ao Luz para Todos e ao Luz do Povo", declarou Silveira.

