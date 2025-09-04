Topo

Notícias

Com 'Gás do Povo', 8 Estados terão mais de 1 milhão de famílias beneficiadas, diz MME

Brasília

04/09/2025 12h19

O Ministério de Minas e Energia (MME) detalhou nesta quinta-feira, 4, que oito Estados no Brasil terão mais de 1 milhão de famílias beneficiadas com o novo auxílio gás, batizado de "Gás do Povo". Em todo o país, serão 15,5 milhões de famílias, considerando o orçamento de R$ 5,1 bilhões previsto no projeto de lei orçamentária de 2026.

São Paulo e Bahia terão os maiores números de famílias beneficiadas com o programa, em 1,87 milhão e 1,84 milhão, respectivamente. O benefício será efetivado na hora da compra com um "vale-gás", que não poderá ser utilizado para outros fins.

Outros Estados com os maiores números de beneficiários são Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Pernambuco e Rio de Janeiro: todos acima de 1 milhão de famílias.

Todas as unidades federativas terão beneficiários, tendo em vista que o critério é a inscrição no CadÚnico. O governo informou que o programa passará por uma transição gradativa entre a modalidade atual e o novo formato.

Pela previsão, os primeiros botijões começam a ser entregues ainda em novembro deste ano. Em março de 2026, o novo formato deve alcançar todas as 15,5 milhões de famílias.

O beneficiário poderá retirar os botijões diretamente nas revendas credenciadas mais próximas de sua moradia, sem intermediários. O preço de referência, por Estado, não levará em conta o valor do frete, e o beneficiário terá que arcar com esse custo, caso queira receber o botijão em casa.

O governo ainda está definindo como ocorrerá a autorização para a retirada. Estão em estudo diferentes possibilidades, com o uso de aplicativo e um "vale digital"; um cartão específico para o programa; QR Code com via Caixa Econômica ou cartão do Bolsa Família.

Pelo desenho, famílias com dois integrantes receberão até 3 botijões por ano. Já as famílias com três integrantes receberão até 4 botijões por ano. Famílias com quatro ou mais integrantes receberão até seis botijões por ano.

O MME explicou que se o preço praticado pela revenda for menor, não há geração de crédito ou troco, nem acúmulo para o próximo benefício.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Carlo Acutis: Vaticano pendura imagem do beato millennial na Basílica de São Pedro

Sakamoto: 'Mensagens mostram que assassino de gari foi burro e covarde'

Candidato de Trump para o Fed promete manter independência

Calor extremo acelera envelhecimento biológico, revela estudo realizado com 25 mil pessoas

Ferrari busca redenção no GP da Itália de F1; McLaren quer dar mais um passo rumo ao título

Quem foi Pedro Kassab, médico que dá nome a escola inaugurada por Nunes

Conab: 3ª estimativa projeta safra 2025 em 55,20 milhões de sacas de café

Motta diz que não tem definição sobre anistia, mas 'Tarcísio tem interesse'

Trump pressiona líderes europeus por compra de petróleo russo, diz autoridade da Casa Branca

Soltura iminente do principal suspeito no caso Maddie gera preocupação na Alemanha

Zelensky celebra primeiro 'passo concreto' para envio de tropas à Ucrânia em caso de cessar-fogo