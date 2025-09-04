Topo

Notícias

Claro e a OpenAI fecham parceria para colocar ChatGPT Plus em planos de internet

São Paulo

04/09/2025 12h31

A Claro e a OpenAI fecharam uma parceria para a oferta da ferramenta de inteligência artificial ChatGPT Plus (versão paga do aplicativo) nos planos de internet da operadora, conforme anúncio realizado nesta quinta-feira, 4.

O objetivo da Claro é aumentar a atratividade dos seus planos por meio da oferta crescente de serviços digitais.

Para a OpenAI, a medida amplia ainda mais a visibilidade da ferramenta de IA no Brasil, que já é o seu terceiro maior mercado do mundo, com mais de 50 milhões de usuários.

