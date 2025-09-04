Topo

Notícias

Cinco portugueses, dois coreanos e um suíço identificados entre os mortos em acidente em Lisboa

04/09/2025 13h40

Cinco portugueses, dois coreanos e um suíço estão entre os 16 mortos no acidente envolvendo o Elevador da Glória, um famoso bondinho no centro de Lisboa, anunciou nesta quinta-feira (4) a Procuradoria-Geral de Portugal, que trabalha para identificar as vítimas restantes. 

Questionada pela AFP, uma porta-voz do Ministério Público não soube especificar se as vítimas coreanas eram da Coreia do Norte ou do Sul.

tsc/tw/dbh/mb/aa

© Agence France-Presse

