Setembro chove: primeira frente fria do mês deve ter chuva, vento e granizo

A primeira frente fria de setembro começa a se formar nesta quinta-feira (4) e vai avançar rapidamente pelo Sul do Brasil. O sistema traz risco de chuva forte, temporais isolados e queda acentuada nas temperaturas, segundo a MetSul Meteorologia.

O que aconteceu

O encontro do ar frio com o ar quente e úmido cria instabilidade. O choque de massas deve provocar pancadas de chuva intensa, rajadas de vento e granizo em pontos isolados, especialmente entre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

A frente fria pode influenciar outras regiões. O avanço do sistema deve levar instabilidade também ao Sudeste, especialmente em áreas de São Paulo, onde há previsão de pancadas de chuva no decorrer do fim de semana.

A chuva será generalizada no Sul. Diversas cidades podem registrar volumes acima de 50 mm em poucas horas, aumentando o risco de transtornos, alagamentos e queda de energia.

O Paraná e Santa Catarina também entram em alerta. Entre a madrugada e a manhã de sexta-feira (5), há chance de chuva forte a muito forte no Oeste e Sudoeste desses estados, acompanhada de temporais localizados.

O frio chega logo em seguida. Uma massa de ar frio avança pela retaguarda da frente, derrubando as temperaturas em todo o Sul do país. As máximas devem ficar muito abaixo da média histórica para setembro.

Porto Alegre, Curitiba e Florianópolis devem sentir a virada no tempo. Capitais e grandes cidades da região terão dias frios, com tardes de temperatura baixa e sensação térmica ainda menor por causa do vento.

O impacto será maior no interior do Sul. Regiões como Campanha (RS) e Planalto Sul (SC) podem registrar mínimas negativas no fim de semana, com previsão de geada e marcas abaixo de zero em localidades serranas.