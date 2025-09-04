Topo

STF nega apelo de candidato mais rico da eleição de 2024, preso na Espanha

João Pinheiro foi candidato a prefeito de Marília, a 430 km de São Paulo - Divulgação
João Pinheiro foi candidato a prefeito de Marília, a 430 km de São Paulo Imagem: Divulgação
do UOL

Do UOL, em São Paulo

04/09/2025 10h05

Candidato mais rico do Brasil nas eleições de 2024, João Pinheiro foi preso na Espanha em maio deste ano, acusado de estelionato. Na última semana, o empresário recorreu ao STF, que rejeitou o pedido de habeas corpus.

João Pinheiro foi preso na Espanha após ter nome incluído na lista vermelha da Interpol a pedido do governo da Bolívia. A Justiça boliviana pediu a prisão de Pinheiro por uma acusação de estelionato, que o empresário contesta.

Prazo para Bolívia pedir a extradição de Pinheiro, brasileiro nato, era até 19 de agosto, mas, segundo a defesa, isso não aconteceu até agora. Foi por isso que o advogado dele entrou com o pedido de habeas corpus no STF.

O ministro Luís Roberto Barroso, porém, rejeitou o pedido. Barroso argumentou que a defesa de Pinheiro está contestando uma decisão da Justiça espanhola, e que o STF não tem competência para processar ou julgar o pedido.

Defesa de Pinheiro contestou a rejeição, e o plenário do STF vai analisar o caso a partir de amanhã. Os onze ministros da Corte vão votar o que fazer no caso de Pinheiro no plenário virtual entre 11h de amanhã e 23h59 do dia 19.

João Pinheiro se candidatou à prefeitura de Marília, no interior paulista, em 2024 e declarou bens no total de R$ 2,8 bilhões. O dinheiro vem principalmente de empresas no ramo de açúcar e agropecuária, segundo a declaração dele à Justiça eleitoral.

Ele ficou em quinto lugar na corrida, com 3.397 votos (3%). O vencedor foi Vinicius Camarinha (PSDB). João Pinheiro disputou a eleição pelo PRTB.

Desde antes da eleição, empresário já era alvo de acusações de estelionato, ocultação de bens e lavagem de dinheiro. Sobre a acusação que levou ao pedido de prisão na Bolívia, a defesa de Pinheiro disse que foi um "desacerto comercial", e que há uma "utilização da máquina do Judiciário da Bolívia, no intuito de cobrar a suposta dívida". O advogado de Pinheiro diz ainda que não há denúncia ou sentença contra o cliente dele, apenas o pedido de prisão cautelar.

