Topo

Notícias

Candidato de Trump para o Fed promete manter independência

04/09/2025 12h56

O assessor econômico do presidente Donald Trump, nomeado para ocupar um cargo de governador no Federal Reserve, Stephen Miran, comprometeu-se a respeitar a independência do banco central americano (Fed) caso seja ratificado, em uma audiência de confirmação nesta quinta-feira (4) no Senado.

Se Miran for designado para ocupar um cargo no Fed, ele poderá participar da próxima reunião nos dias 16 e 17 de setembro para fixar as taxas de juros que Trump insiste em pedir para serem reduzidas.

"O Comitê Federal de Mercado Aberto é um grupo independente com uma tarefa monumental, e estou decidido a preservar sua independência", declarou Miran diante dos senadores.

Miran, que dirige o conselho de assessores econômicos da Casa Branca, apontou que a missão mais importante de um banco central é evitar cair em depressão econômica ou hiperinflação.

"A independência da política monetária é um elemento-chave para alcançar isso", disse.

Miran pode ocupar a vaga deixada por Adriana Kugler, nomeada durante a presidência do democrata Joe Biden e que renunciou recentemente.

A decisão de Trump de nomear seu assessor econômico colocou a oposição democrata em alerta, temendo que ele ceda às pressões da Casa Branca.

Trump também tenta nesses dias revogar o mandato da governadora Lisa Cook, também designada durante a presidência de Biden.

Cook, a primeira mulher negra a integrar o Fed, recorreu à Justiça para permanecer em seu cargo.

Desde que assumiu o poder em janeiro, Trump tem criticado repetidamente o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, por não ter reduzido as taxas de juros antes, chamando-o de "idiota".

Desde sua última redução em dezembro, o Fed manteve as taxas de juros em uma faixa entre 4,25% e 4,50%.

No entanto, Powell abriu a possibilidade de uma redução de taxas na próxima reunião de política monetária do banco neste mês.

bys/ksb/nn/db/dd/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Cinco portugueses, dois coreanos e um suíço identificados entre os mortos em acidente em Lisboa (Ministério Público)

Ataque israelense deixa ao menos 44 mortos em Gaza, afirma Defesa Civil

Josias: 'Decisão do BC sobre banco Master é acertada, mas insuficiente'

Versículos sobre ansiedade: 33 mensagens bíblicas para ter paz e confiança

Pai tenta recriar 'Largados e Pelados' com o filho e os dois desaparecem

Macron recorre à esquerda para tentar sobreviver à crise política na França

26 países estão prontos para participar da força pós-guerra na Ucrânia, diz Macron

Câmara aprova compra de travessa por condomínio no bairro Jardins, em SP

David Pablos revela o lado mais terno dos 'caminhoneiros' do México no Festival de Veneza

Dois brasileiros estão entre feridos de acidente com bondinho em Portugal

Volume armazenado em mananciais da RMSP recua para 36,2%, mostra Sabesp