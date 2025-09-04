Câmara aprova compra de travessa por condomínio no bairro Jardins, em SP

A Câmara de São Paulo aprovou ontem à noite um projeto de lei de autoria da prefeitura que autoriza a venda de uma travessa no bairro dos Jardins, na zona oeste da capital, para um condomínio de luxo. Na mesma votação, foram aprovadas emendas para a concessão de outras nove áreas públicas da cidade.

O que aconteceu

Votação aprovou venda de área nos Jardins por 29 votos a 11. O PL 673/2025, enviado à Câmara Municipal pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB), propõe o repasse à iniciativa privada da Travessa Engenheiro Antônio de Souza Barros Júnior, via sem saída entre a Rua Pamplona e a Alameda Lorena, cercada por comércios de luxo e imóveis de alto padrão. O valor da transação da área, de 647 m², foi fixado em R$ 16 milhões.

Na prática, projeto transforma via pública em propriedade vendável. A proposta retira a travessa da categoria de uso comum do povo e a classifica como bem dominial, o que permite sua venda à iniciativa privada como propriedade do município.

Prefeitura afirmou que proposta atende ao interesse público. Em julho, a gestão Nunes divulgou em nota que o projeto trata apenas da desafetação da área, sem mudança de zoneamento, e foi enviado após parecer jurídico da Procuradoria Geral e análises técnicas que consideraram a travessa sem impacto na mobilidade por não se conectar a outras ruas e, portanto, não afetar o trânsito na região.

Travessa será transformada em condomínio de luxo. A área deve ser vendida para uma incorporadora que planeja construir no local um empreendimento habitacional de altíssimo padrão. A empresa já comprou e demoliu todos os imóveis da antiga vila que ocupava e cercava a travessa.

Outras vias públicas incluídas na proposta

Vereadores acrescentaram oito emendas ao projeto original para incluir outras nove áreas públicas na proposta. Parlamentares de diferentes espectros políticos assinaram e aprovaram na votação de ontem documentos para incluir os seguintes trechos municipais na lista de áreas da capital repassadas à iniciativa privada por venda ou concessão:

Área localizada na Av. Cônego José Salomon, 755 , Jardim Felicidade. Justificativa: Destinada ao Instituto Gomes de Basquete, para fins de prática de atividades físicas e esportivas à população. Autoria: Fabio Riva (MDB);

, Jardim Felicidade. Destinada ao Instituto Gomes de Basquete, para fins de prática de atividades físicas e esportivas à população. Fabio Riva (MDB); Terreno de 140 m² localizado na Av. Brigadeiro Faria Lima , no Setor 086, quadra 129, entre os lotes 0157 e lotes 0024. Justificativa: Não informada. Autoria: Zoe Martínez (PL);

, no Setor 086, quadra 129, entre os lotes 0157 e lotes 0024. Não informada. Zoe Martínez (PL); Terreno na Rua Keia Nakamura sem número , parte do lote nº 287, na Colônia Vila Carmosina, em Guaianazes. Justificativa: Construção de 720 apartamentos para habitação popular. Autoria: João Ananias (PT);

, parte do lote nº 287, na Colônia Vila Carmosina, em Guaianazes. Construção de 720 apartamentos para habitação popular. João Ananias (PT); Rua Aurora Dias de Carvalho. Justificativa: Não informada. Autoria: Sansão Pereira (Republicanos);

Não informada. Sansão Pereira (Republicanos); Rua América Central, entre os cruzamentos da Rua La Paz à Rua Ana Negri (área aproximada de 2.500m²), e viela adjacente. Justificativa: Não informada. Autoria: Marcelo Messias (MDB);

entre os cruzamentos da Rua La Paz à Rua Ana Negri (área aproximada de 2.500m²), e viela adjacente. Não informada. Marcelo Messias (MDB); Rua Canoal, Vila Andrade. Justificativa: "Referido logradouro deixou de atender à sua finalidade pública originária, qual seja, a fruição coletiva e irrestrita pela comunidade". Autoria: Isac Félix (PL);

"Referido logradouro deixou de atender à sua finalidade pública originária, qual seja, a fruição coletiva e irrestrita pela comunidade". Isac Félix (PL); Área cercada pela Avenida Major Silvio de Magalhães Padilha e Marginal Pinheiros . Justificativa: Promover atividades culturais, esportivas e assistenciais. Autoria: Silvinho Leite (União Brasil);

. Promover atividades culturais, esportivas e assistenciais. Silvinho Leite (União Brasil); Área na Rua Galeno de Castro , quadra 130, Jurubatuba. Justificativa: promover atividades culturais, esportivas e assistenciais. Autoria: Silvinho Leite (União Brasil);

, quadra 130, Jurubatuba. promover atividades culturais, esportivas e assistenciais. Silvinho Leite (União Brasil); Área na Rua Luis Pereira Rebouças S/N, setor 203, quadra F057 (área aproximada de 5.200m²). Justificativa: Concessão do espaço à associação esportiva, cultural e educacional. Autoria: Silvão Leite (União Brasil);

Emendas foram acrescentadas ao PL sem estudos técnicos e proposta precisa passar por revisão final. Procurada pela reportagem, a Prefeitura de São Paulo ainda não retornou sobre a aprovação do projeto com a inclusão das emendas e se a concessão das áreas deve passar por revisão técnica. O texto será atualizado no caso de futuras manifestações.

Bancada do PSOL votou contra projeto e emendas. Antes da votação, um dos vereadores críticos à proposta, o Professor Toninho Vespoli (PSOL), afirmou diante dos colegas na Câmara: "Nós vamos votar aqui algo que interessa a quem? Interessa à cidade de São Paulo ou interessa a uma incorporadora? A incorporadora acaba dando a linha da política aqui na cidade de São Paulo".

Mais um presente para as construtoras, pago com o que é de todos! Enquanto a população sofre com falta de moradia e espaços públicos, vereadores da direita trabalham para entregar ruas e terrenos para a iniciativa privada, sem estudo técnico e sem ouvir a comunidade. Vereador Toninho Vespoli (PSOL), em publicação nas redes sociais

Como venda de vias urbanas pode impactar população?

Venda de ruas desperta dúvidas sobre legalidade. Embora pareça estranho imaginar a compra de uma via urbana, especialistas explicam que a lei permite essa operação em casos específicos, desde que sejam cumpridos requisitos legais e respeitada a função social do espaço.

Venda ou concessão de áreas pode violar Constituição e função social. A alienação de uma rua pública pode contrariar a função social da propriedade e o uso comum do povo, caso ocorra sem estudos técnicos e participação efetiva da população. Em termos jurídicos, está implícito o art. 5º, XXIII da Constituição Federal, que determina que "a propriedade atenderá a sua função social". "A Administração pública deve justificar o motivo da desafetação e demonstrar que não há mais interesse público no uso como via", explicou ao UOL Rodrigo Costamilan, advogado especializado em direito imobiliário.

Ruas não servem apenas para carros, avalia urbanista. Para Viviane Sá, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Unisantos, as ruas são espaços de circulação de pedestres, pessoas com deficiência, idosos e crianças, além de desempenharem funções de lazer e encontro. "Privatizá-las significa a restrição de acesso público, impedindo que os cidadãos ocupem os espaços de maneira democrática", disse em entrevista ao UOL em julho.

"Venda pura e simples é juridicamente difícil", avaliou especialista em gestão pública. "Posso começar dizendo que a praça, assim como a rua, é do povo, como o céu é do condor", afirma Valter Caldana, coordenador do Laboratório de Políticas Públicas (LPP) da FAU-USP. Ele lembra que o Código Civil (art. 99) dificulta a alienação de bens de uso comum.

Nem toda rua pode ser vendida. Casos como o da venda da travessa nos Jardins se restringem a vias que foram desviadas, substituídas ou incorporadas em projetos de reurbanização. Vender uma rua ativa exigiria alteração do plano diretor, algo complexo e de difícil aprovação, segundo Costamilan. "O plano diretor ou a lei orgânica de muitos municípios exigem estudos técnicos e audiências públicas para aprovação", acrescenta o advogado.

Venda nos Jardins reforçaria exclusão em bairro já segregado. "A presença de comércio de luxo e imóveis de alto padrão em uma área central e privilegiada acaba por expulsar, ainda que simbolicamente, determinadas pessoas do bairro. Criar um condomínio fechado nesta área escancara a especulação imobiliária, que muitas vezes não favorece a população", afirmou Sá.

Anulação da proposta

Venda de áreas pode ser anulada por ilegalidade no processo. Moradores, o Ministério Público ou entidades podem questionar a aprovação da proposta na Justiça por desvio de finalidade, falta de interesse público ou falhas legislativas, como ausência de estudos técnicos ou audiências públicas. Costamilan cita precedente do TJ-SP que anulou lei semelhante na Mooca por falta de participação popular, mesmo quando previa moradias populares.

Falta participação popular no processo, reforça professora. O Estatuto da Cidade exige debates, audiências e consultas públicas para mudanças urbanísticas, ressaltou Sá. "O princípio fundamental do Estatuto da Cidade é a participação popular na elaboração de legislações urbanísticas", diz.

Venda de ruas pode aprofundar desigualdades urbanas. Ainda na avaliação de Sá, medidas como as aprovadas em votação legislativa ontem tornam as cidades mais desiguais. "Perderemos o princípio fundamental de viver em cidades, que é ocupar este território de forma democrática, exercendo o direito de circular e vivenciar os espaços".