Topo

Notícias

Calorão aumenta em São Paulo; no Rio Grande do Sul, há risco de temporal

São Paulo

04/09/2025 10h29

A cidade de São Paulo registra mais um dia de temperaturas elevadas nesta quinta-feira, 4, quando a máxima esperada é de 29ºC. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), não há previsão de chuva. Em contrapartida, o Rio Grande do Sul está em alerta para o risco de fortes temporais e queda de temperatura.

A cidade de São Paulo amanheceu ensolarada. A expectativa é de mais um dia com predomínio de sol e calor. "Atenção com os baixos índices de umidade em torno a um pouco abaixo dos 30%. Não há previsão de chuva", alerta o CGE.

Na sexta-feira, 5, o dia deve começar com sol e temperatura em elevação. "No decorrer da tarde, os ventos passam a soprar do mar para o continente, o que vai provocar aumento de nuvens e queda da temperatura", acrescenta o órgão municipal. À noite, o céu permanecerá encoberto e há risco de garoa. Essa condição já sinaliza para a queda dos termômetros no fim de semana.

Segundo a Meteoblue, após baixas temperaturas previstas para o fim de semana, as temperaturas voltam a subir em São Paulo a partir da próxima segunda-feira, 8.

Previsão para os próximos dias na cidade de São Paulo:

- Sexta-feira: entre 15ºC e 27ºC;

- Sábado: entre 15ºC e 18ºC;

- Domingo: entre 15ºC e 20ºC;

- Segunda-feira: entre 16ºC e 27ºC;

- Terça-feira: entre 19ºC e 31ºC.

Inmet emite alerta laranja para temporais no Rio Grande do Sul

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja, válido até esta quinta-feira, para o risco de tempestade no Rio Grande do Sul com precipitações de até 100 mm/dia, ventos intensos de até 100 km/h e queda de granizo.

Além disso, também incide sobre todo o Estado gaúcho um aviso alerta para declínio de temperaturas ao menos até sexta-feira, 5.

Outras localidades do Brasil

Conforme a Climatempo, uma nova frente fria se desloca sobre a região Sul, avançando agora também sobre Santa Catarina e parte do Paraná.

No Sudeste, além de São Paulo, também há expectativa para a elevação dos termômetros nesta quinta-feira sobre áreas de Minas Gerais e do Rio de Janeiro.

"No Centro-Oeste, algumas instabilidades associadas ao avanço da frente fria que se desloca sobre a região sul podem provocar a ocorrência de pancadas de chuva isoladas entre o oeste e o sul de Mato Grosso do Sul, além de áreas do oeste de Mato Grosso", acrescenta a Climatempo.

No Nordeste, haverá condições para pancadas de chuva com fraca a moderada intensidade ao longo do dia no litoral da Bahia.

Ainda de acordo com a empresa de meteorologia, a região Norte, a umidade deve seguir favorecendo a formação de áreas de instabilidade sobre o Amazonas, Rondônia e Roraima.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Zelensky celebra primeiro 'passo concreto' para envio de tropas à Ucrânia em caso de cessar-fogo

Motta diz que Tarcísio tem interesse pela anistia, mas não há definição sobre o tema

Lula diz que anistia pelo 8/1 corre o risco de ser aprovada se for pautada no Congresso

Diante da 'ameaça' dos EUA, qual é o poder militar da Venezuela?

Eduardo Bolsonaro: redução de tarifas só vai se resolver após aprovação de anistia em Brasília

Zelenskiy diz que aliados têm estrutura geral para garantias de segurança para Ucrânia

Giorgio Armani, rei do luxo à italiana

Por que julgamento de Bolsonaro no STF não terá sessão hoje

Hospital confirma segundo brasileiro ferido na tragédia com bonde que matou 16 pessoas em Lisboa

Ministério regulamenta pedidos de registro de novos defensivos agrícolas

Ministério da Agricultura regulamenta pedidos de registro de novos defensivos agrícolas