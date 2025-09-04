Topo

Notícias

Calor extremo acelera envelhecimento biológico, revela estudo realizado com 25 mil pessoas

04/09/2025 12h53

As ondas de calor que se intensificam em todo o planeta, não afetam apenas o conforto térmico ou a produtividade. Um estudo publicado na revista Nature revelou que a exposição prolongada a temperaturas elevadas pode acelerar o envelhecimento biológico do corpo humano - com impactos comparáveis aos do tabagismo, do consumo excessivo de álcool e do sedentarismo. 

As ondas de calor que se intensificam em todo o planeta, não afetam apenas o conforto térmico ou a produtividade. Um estudo publicado na revista Nature revelou que a exposição prolongada a temperaturas elevadas pode acelerar o envelhecimento biológico do corpo humano - com impactos comparáveis aos do tabagismo, do consumo excessivo de álcool e do sedentarismo. 

A pesquisa, conduzida por cientistas da Universidade de Hong Kong, acompanhou 24.922 adultos em Taiwan ao longo de 15 anos. Os resultados são alarmantes: dois anos de exposição a ondas de calor intensas podem adicionar de oito a 12 dias extras ao envelhecimento biológico de uma pessoa.

Embora o número pareça pequeno, os efeitos são cumulativos e podem representar riscos significativos à saúde pública ao longo do tempo

O que é envelhecimento biológico?

Cada um de nós possui dois tipos de "idade", sublinha a revista. Diferente da idade cronológica - o número de anos desde o nascimento -, a idade biológica reflete o estado real do organismo. Ela é medida por meio de biomarcadores como pressão arterial, função hepática, capacidade pulmonar, inflamação e outros indicadores fisiológicos.

No estudo, os pesquisadores utilizaram 12 biomarcadores para calcular a idade biológica dos participantes. Eles cruzaram esses dados com informações sobre a frequência e intensidade das ondas de calor nas regiões onde os voluntários viviam. A conclusão foi clara: quanto maior for a exposição ao calor, mais acelerado o envelhecimento do corpo.

Leia tambémComo genes, meio ambiente e estilo de vida influenciam o envelhecimento

Trabalhadores manuais e populações vulneráveis são os mais afetados

Os efeitos do calor não são distribuídos de forma igual. O estudo identificou que trabalhadores manuais, que passam longos períodos ao ar livre, e moradores de áreas sem ar-condicionado apresentaram os maiores índices de envelhecimento acelerado. Em alguns casos, o impacto foi de até 33 dias adicionais na idade biológica em apenas dois anos.

Além disso, idosos e crianças também estão entre os grupos mais vulneráveis. A exposição prolongada ao calor pode comprometer o sistema imunológico, aumentar o risco de doenças crônicas e até antecipar a morte.

Calor extremo: um novo fator de risco global

A pesquisa taiwanesa se soma a uma crescente literatura científica que aponta o calor como um fator de risco emergente para a saúde pública. Em 2024, o mundo registrou 41 dias extras de calor extremo, segundo a organização World Weather Attribution. E a tendência é de piora, com ondas de calor mais frequentes, longas e intensas em diversas partes do globo.

Estudos anteriores nos Estados Unidos já haviam sugerido que viver em regiões com temperaturas médias acima de 32?°C por mais de 140 dias ao ano pode acelerar o envelhecimento em até 14 meses. No entanto, o novo estudo se destaca por considerar fatores individuais como tabagismo, doenças preexistentes e hábitos de vida, oferecendo uma análise mais precisa.

Impacto do calor na saúde mental

No hemisfério norte, o verão chega ao fim. E, mais uma vez, ele foi marcado por temperaturas extremas. Os chineses enfrentaram o verão mais quente já registrado. No Marrocos, os termômetros quase atingiram 47°C. Na França, a ministra da Transição Ecológica descreveu este verão como um "ponto de virada". À medida que as mudanças climáticas intensificam as ondas de calor em todo o planeta, cada vez mais cientistas estudam seus efeitos sobre nossa saúde.

Nos dias de onda de calor, os serviços de emergência psiquiátrica registram um aumento no número de pacientes. É o caso, por exemplo, do hospital Sainte-Anne, em Paris, mas também nos Estados Unidos. Segundo a revista científica Jama Psychiatry (2022), as idas às emergências crescem 8% quando a temperatura está 5% acima do habitual.

Pouco conhecido, o impacto do calor sobre a saúde mental preocupa os profissionais da área. "Pode-se pensar que não somos afetados porque somos jovens, etc. Mas isso atinge tanto a população saudável quanto outras categorias", alerta Suzana Andrei, secretária-geral da Federação Francesa de Psiquiatria.

Os mais afetados por esse fenômeno são aqueles que já têm algum transtorno. "Mesmo que seja leve, ele tende a se agravar com a onda de calor, que consome os recursos de adaptação físicos e mentais da pessoa", explica a médica psiquiatra.

De acordo com um estudo publicado no International Journal of Environmental Research and Public Health, indivíduos com transtorno bipolar estão mais sujeitos à descompensação (um agravamento súbito do estado psicológico) durante picos de temperatura.

Soluções e desafios

Diante dos dados, os autores do estudo defendem intervenções urgentes em saúde pública. Entre as medidas sugeridas estão a criação de zonas de resfriamento urbano, políticas de proteção para trabalhadores expostos ao calor, vegetalização das cidades e campanhas de conscientização sobre os riscos do calor extremo.

No entanto, especialistas alertam que o uso indiscriminado de ar-condicionado pode agravar o aquecimento global, criando um ciclo vicioso. "Precisamos de soluções sustentáveis e equitativas", afirma a epidemiologista Kristie Ebi, da Universidade de Washington, que não participou do estudo, mas comentou seus resultados.

Leia tambémParisienses estão divididos entre apoiar a sustentabilidade ou ceder ao conforto do ar-condicionado

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Carlo Acutis: Vaticano pendura imagem do beato millennial na Basílica de São Pedro

Sakamoto: 'Mensagens mostram que assassino de gari foi burro e covarde'

Candidato de Trump para o Fed promete manter independência

Calor extremo acelera envelhecimento biológico, revela estudo realizado com 25 mil pessoas

Ferrari busca redenção no GP da Itália de F1; McLaren quer dar mais um passo rumo ao título

Quem foi Pedro Kassab, médico que dá nome a escola inaugurada por Nunes

Conab: 3ª estimativa projeta safra 2025 em 55,20 milhões de sacas de café

Motta diz que não tem definição sobre anistia, mas 'Tarcísio tem interesse'

Trump pressiona líderes europeus por compra de petróleo russo, diz autoridade da Casa Branca

Soltura iminente do principal suspeito no caso Maddie gera preocupação na Alemanha

Zelensky celebra primeiro 'passo concreto' para envio de tropas à Ucrânia em caso de cessar-fogo