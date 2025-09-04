Jeans para todos os usos: com desconto, kit com 3 calças sai por R$ 150

A calça jeans é aquele item atemporal que dificilmente fica encostada no armário. Se você está em busca de algo para compor o seu guarda-roupa, pode se interessar por essa oferta que o Guia de Compras UOL garimpou.

Um modelo bem avaliado, que registrou mais de dez mil vendas na Shopee, está com desconto de até 22%. Confira adiante as informações concedidas pelo fabricante e pelos consumidores que já usaram o produto.

O que o fabricante diz sobre o produto

Disponível para venda individual ou kits (de dois e três produtos);

Há opções de peças nas cores clara ou escura;

Tamanhos: 36 a 48;

Modelo skinny (mais justa ao corpo);

Tecido com Lycra, que promete esticar bem.

O que diz quem comprou

O modelo conquistou a pontuação média de 4,8 (do total de cinco), entre mais de 5.000 avaliações na Shopee. Confira a seguir algumas opiniões positivas:

Eu gostei. Confesso fiquei com certo receio, mas ao vestir, ficou ótimo e o tecido é bem confortável. Caiu superbem. Gostei muito das cores. Superindico e recomendo. George

As calças são lindas e muito bem acabadas. Ficaram perfeitas em mim. Tenho 1,70 m e 78 kg, comprei (o tamanho) 40. Compraria novamente e recomendo. Raoni Thales



Calças bonitas e de boa qualidade, ficaram boas em meu esposo e ele adorou. Eu já tinha comprado esse kit para meu filho e meu esposo gostou, então comprei para ele tbm. Yonnarah

Pontos de atenção

Alguns consumidores reclamaram que receberam cores diferentes daquelas que estavam no anúncio ou das que foram solicitadas.

Entrega super-rápida. As calças são diferentes da foto do anúncio e isso é um ponto fraco. Porém, as calças são boas e, pelo preço, vale demais para usar no dia a dia. Ficou boa e tem Lycra com bom acabamento. Recomendo. Geremias Junior

Veste muito bem e tem a medida certa. Porém as cores não têm nada a ver com a foto. Não vem com esse efeito lavado igual ao da foto. O azul escuro é totalmente azul escuro, igualmente ao azul claro. Pelo preço, vale muito a pena, se não se importar com as cores. Paulo Victor

Pedi uma calça jeans clara e me enviaram uma escura. Wanderson Agostinho

Dia de Ofertas UOL

No dia 16 de setembro acontece a segunda edição do Dia de Ofertas, com descontos exclusivos para leitores do UOL e uma live shop com Evelyn B. Marques. Acompanhe as novidades pelo Guia de Compras e ative a notificação da live no YouTube e no TikTok.

