'Cadê os negativos?': sumiço de fotos de alunos levou à fuga de professor

Do UOL e colaboração para o UOL, em São Paulo

Uma pichação na zona oeste de São Paulo, no final dos anos 2000, expôs um segredo guardado por anos: "Veiga, cadê meus negativos?". A pergunta anônima marcou uma virada no caso de Carlos Veiga Filho, 62, ex-professor condenado pelo abuso de adolescentes.

O sumiço das fotografias é tema do terceiro episódio do podcast "O Professor e os Meninos", do UOL Prime. Assinante UOL pode ouvir o episódio 3 abaixo:

Demitido do Colégio Rio Branco em 2003, Veiga manteve nos anos seguintes uma agência de viagens. E, segundo ex-alunos, continuou fazendo o que fazia antes: fotografar e tocar meninos sob o pretexto de práticas místicas. Ele dizia às vítimas que queimava as fotos e os negativos, mas não há provas de que isso tenha acontecido com todo o material.

O medo de exposição o levou a romper a sociedade da agência de turismo com a mãe de um aluno, deixar São Paulo e se mudar para Serra Negra, onde seguiu cometendo abusos contra alunos até ser preso em 2024.

Em fevereiro deste ano ele foi condenado em primeira instância a 40 anos de prisão pelo abuso de três adolescentes no interior. Após a estreia do podcast, na semana passada, a pena subiu a 51 anos e 4 meses de prisão em julgamento no Tribunal de Justiça de São Paulo.

O primeiro episódio da série está disponível no YouTube. Assinante do UOL pode escutar todos os episódios em uol.com.br/podcastprofessor ou no Spotify:

Escola diz que não tinha registro de denúncias

O Rio Branco, por meio da Fundação de Rotarianos de São Paulo, afirma que não tinha "conhecimento sobre os fatos" nem registro de denúncias. Diz também lamentar "profundamente os fatos narrados por ex-alunos" ao podcast.

Advogado de Veiga, Jhonatan Wilke afirma que não comenta casos antigos, apenas as três denúncias envolvendo alunos da cidade de Serra Negra, feitas em 2023, que levaram à prisão do professor no ano passado. Disse não ter sido provado que houve intenção de "satisfação de lascívia" por parte de Veiga.

Em depoimento à Justiça, o professor afirma que era próximo dos alunos, que praticava "benzimentos" com cunho espiritual, mas sem conotação sexual.

'Eunucos' e controle

Carlos Veiga Filho em 1986, em cena da primeira peça montada pelo grupo de teatro do Rio Branco que ele coordenou por 17 anos Imagem: Reprodução/YouTube

Os ex-alunos do Colégio Rio Branco, onde Veiga atuou por quase duas décadas, contam que, para um programa de monitoria, alunos mais velhos eram escolhidos por ele para o cargo de monitor sênior em viagens escolares e excursões.

Antes, passavam por um teste. Os garotos se encontravam com Veiga no meio da noite e, nus, pintavam uns aos outros de tinta enquanto o professor os fotografava.

Veiga os controlava emocionalmente, dizem as vítimas. Depois das viagens, os meninos eram proibidos por 30 dias de se relacionar com meninas e passavam a ser chamados por ele de "eunucos".

'A gente era bucha de canhão'

Apesar de repetir aos alunos que as fotos eram queimadas ou rasgadas, Veiga mantinha um fichário com as imagens. O arquivo se chamava "Santo Graal":

Segundo relatos, ele mostrava o material a alguns garotos.

As fotos eram reveladas por adolescentes a mando do próprio Veiga. O pedido, segundo os ex-alunos, era estratégico: como menores de idade, poderiam fazer isso sem levantar suspeitas.

"A gente era bucha de canhão", diz um dos entrevistados. "Éramos fantoches na mão do cara", desabafa outro.

O medo de que algumas fotos tenham sido guardadas ou compartilhadas permanece entre as vítimas.

Como denunciar

Se você é ou conhece alguma vítima de abuso, pode procurar uma delegacia especializada ou ligar para o Disque 100 ou Disque 180. São serviços telefônicos que funcionam diariamente, 24 horas por dia, incluindo sábados, domingos e feriados. As ligações podem ser feitas de todo o Brasil por meio de discagem direta e gratuita, de qualquer terminal telefônico —fixo ou móvel. Basta discar 100 ou 180.