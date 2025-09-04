Topo

Notícias

Cade marca sessão extraordinária para julgar BRF-Marfrig nesta sexta-feira

Brasília

04/09/2025 08h35

Brasília, 4 - O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) marcou para esta sexta-feira, 5, uma sessão extraordinária para concluir o julgamento da fusão entre BRF e Marfrig. O caso é único item na pauta da sessão marcada para as 15h. Como mostrou o Broadcast nesta quarta-feira, 3, o conselheiro Carlos Jacques - que havia pedido vistas do processo em 20 de agosto - liberou nesta quarta seu voto pela aprovação integral da fusão. Já há maioria formada nesse sentido no conselho.O presidente interino do Cade, Gustavo Augusto Freitas de Lima, que também relata o caso, chegou a determinar a inclusão do caso na próxima sessão ordinária, de 17 de setembro. O advogado da Marfrig, Victor Rufino, porém, pediu que fosse considerada a realização de uma sessão extraordinária para que a análise do caso seja concluída. A operação foi aprovada sem restrições pela Superintendência Geral (SG), área técnica do órgão, mas o tribunal ainda precisava avaliar o recurso da Minerva, que entrou como terceira interessada, alegando alteração na estrutura de governança da BRF.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Tensão no Caribe: ação militar cirúrgica dos EUA na Venezuela, intervenção direta ou só intimidação?

Aliados da Ucrânia se reúnem em Paris para pressionar Trump e Rússia

Número de mortos em terremotos no Afeganistão sobe para 2.205, diz governo do Taliban

Impulsionadas por movimentos anti-imigração, bandeiras nacionais proliferam no Reino Unido

Motorista que atropelou multidão em Liverpool se declara inocente

Cade marca sessão extraordinária para julgar BRF-Marfrig nesta sexta-feira

Portugal investiga causas do acidente com Elevador da Glória que matou 17 pessoas

Terremoto no Afeganistão deixou mais de 2.200 mortos, segundo balanço atualizado

Grupo Tortura Nunca Mais teme perda de imóvel para alienação do Estado

Bombardeio israelense empurra mais palestinos para fora de suas casas na Cidade de Gaza

Rodovias de São Paulo têm 39 novos radares instalados; veja os locais