Cade marca sessão extraordinária para julgar BRF-Marfrig nesta sexta-feira

Brasília, 4 - O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) marcou para esta sexta-feira, 5, uma sessão extraordinária para concluir o julgamento da fusão entre BRF e Marfrig. O caso é único item na pauta da sessão marcada para as 15h. Como mostrou o Broadcast nesta quarta-feira, 3, o conselheiro Carlos Jacques - que havia pedido vistas do processo em 20 de agosto - liberou nesta quarta seu voto pela aprovação integral da fusão. Já há maioria formada nesse sentido no conselho.O presidente interino do Cade, Gustavo Augusto Freitas de Lima, que também relata o caso, chegou a determinar a inclusão do caso na próxima sessão ordinária, de 17 de setembro. O advogado da Marfrig, Victor Rufino, porém, pediu que fosse considerada a realização de uma sessão extraordinária para que a análise do caso seja concluída. A operação foi aprovada sem restrições pela Superintendência Geral (SG), área técnica do órgão, mas o tribunal ainda precisava avaliar o recurso da Minerva, que entrou como terceira interessada, alegando alteração na estrutura de governança da BRF.