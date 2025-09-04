Topo

BYD corta meta de vendas com desaceleração de crescimento, dizem fontes

04/09/2025 10h34

(Reuters) - A BYD reduziu meta de vendas para este ano em até 16%, para 4,6 milhões de veículos, disseram duas fontes com conhecimento do assunto, com a gigante chinesa de veículos elétricos enfrentando o ano de crescimento mais lento em cinco e outros sinais de que sua era de expansão recorde pode estar chegando ao fim.

Em março, a maior montadora de veículos da China disse a analistas que tinha como meta a venda de 5,5 milhões de veículos em 2025. Porém, internamente, o número foi rebaixado várias vezes nos últimos meses, de acordo com as fontes.

O último número, de pelo menos 4,6 milhões de veículos, foi comunicado dentro da empresa e a fornecedores selecionados no mês passado para ajudar a orientar o planejamento, de acordo com as fontes. A meta continua sujeita a alterações, dependendo das condições do mercado.

A BYD comentou o assunto.

As fontes não deram um motivo para o corte. No entanto, uma delas disse que isso ocorre no momento em que a BYD sente o calor da crescente concorrência com rivais como Geely Auto e Leapmotor.

Na semana passada, a BYD relatou uma queda de 30% no lucro trimestral, a primeira queda em mais de três anos.

A nova última meta de vendas é menor que várias previsões de analistas rcentemente reduzidas. Esta semana, o Deutsche Bank disse que esperava que a BYD venda 4,7 milhões de veículos este ano, enquanto a Morningstar disse que espera 4,8 milhões.

A nova meta representa um crescimento de 7% sobre o volume vendido ano passado e se confirmada será  o menor crescimento anual da empresa desde 2020, quando as vendas caíram 7%.

Nos primeiros oito meses deste ano, a BYD atingiu apenas52% da meta original de vendas de 5,5 milhões de veículos.

Em apenas alguns anos, a BYD se transformou de uma empresa iniciante de veículos elétricos em uma das montadoras mais importantes do mundo, realizando grande parte de sua produção internamente, o que lhe permite manter um controle sobre os custos, mesmo quando lança recursos de ponta.

As vendas de veículos elétricos puros e híbridos plug-in cresceram dez vezes entre 2020 e 2024, chegando a 4,3 milhões de veículos, o que a coloca no mesmo nível da General Motors e da Ford em termos de vendas globais.

As vendas de carros econômicos da BYD - aqueles que custam menos de 150.000 iuans (US$21.000) e que constituem a maior parte de suas vendas domésticas - caíram 9,6% em julho em relação ao ano passado, de acordo com a análise da Reuters e um detalhamento de vendas pela plataforma chinesa de dados automotivos DATADIC.

Em comparação, as vendas de carros da Geely nesse segmento de preço aumentaram 90% em relação ao ano anterior.

A Geely elevou sua meta de vendas anuais para 2025 de 2,71 milhões para 3 milhões de veículos, disseram seus executivos durante uma conferência de resultados em agosto.

A produção da BYD caiu pelo segundo mês consecutivo em agosto, marcando a primeira contração mensal consecutiva desde 2020.

