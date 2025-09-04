Topo

Notícias

Bruno Henrique é suspenso por 12 jogos em caso de apostas

04/09/2025 17h39

O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, foi condenado nesta quinta-feira (4) pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e pegou 12 jogos de suspensão, após ser acusado de ter forçado um cartão amarelo para beneficiar familiares em apostas online.

O jogador de 34 anos ainda enfrentará um julgamento criminal por acusações de fraude esportiva, processo que pode levar a penas de dois a seis anos de prisão.

Além do gancho de 12 jogos, o STJD também condenou Bruno Henrique a pagar uma multa de R$ 60 mil por "violação de ética desportiva".

O caso se remonta a novembro de 2023, quando o Flamengo foi derrotado pelo Santos por 2 a 1, em Brasília, em partida do Campeonato Brasileiro.

O atacante rubro-negro recebeu um cartão amarelo por uma falta e, em seguida, outro por insultar o árbitro, que derivou na sua expulsão.

A polícia encontrou várias mensagens comprometedoras no celular do irmão de Bruno Henrique, Wander Nunes, que também será julgado.

erc/app/gfe/cb/am

© Agence France-Presse

