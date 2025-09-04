Brasil vence Chile (3-0) e assume vice-liderança das Eliminatórias

Já classificado para a Copa do Mundo de 2026, o Brasil venceu o Chile por 3 a 0 nesta quinta-feira (4), no Maracanã, na penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.

Estêvão abriu o placar aos 37 minutos com uma bela finalização de puxeta, após um chute de Raphinha desviado pelo goleiro Lawrence Vigouroux.

"Um sonho de criança realizado", comemorou o jovem atacante em entrevista ao canal SporTV após a partida.

No segundo tempo, Lucas Paquetá (72') ampliou de cabeça e Bruno Guimarães (76') deu números finais à partida aproveitando rebote após finalização de Luiz Henrique no travessão.

Com a vitória, o Brasil sobe para a segunda posição na tabela com 28 pontos, dez atrás da líder Argentina.

Na próxima terça-feira, a Seleção do técnico Carlo Ancelotti encerra sua participação nas Eliminatórias visitando a Bolívia na cidade de El Alto, 4.150 metros acima do nível do mar. Por sua vez, o Chile, sem chances de classificação, se despede enfrentando o Uruguai em Santiago.

- Estêvão brilha -

Com João Pedro como novidade no time titular, a Seleção começou impondo um ritmo eletrizante contra o lanterna Chile.

Um gol de cabeça de Casemiro após cobrança de falta de Raphinha foi anulado com menos de cinco minutos de bola rolando.

E Estêvão, com sua habilidade no um contra um, foi o jogador que mais desequilibrou.

O ex-jogador do Palmeiras, hoje no Chelsea, foi quem mais gerou jogadas ofensivas, seja na ponta-direita, onde foi escalado, ou pelo meio, espaço que ocupava ao alternar posições com Raphinha.

O primeiro gol saiu em jogada com a participação de ambos. Vigouroux conseguiu defender um chute à queima-roupa do atacante do Barcelona, mas Estêvão atento e mandou a bola para o fundo da rede.

- Mudanças decisivas -

No segundo tempo, as substituições de Ancelotti foram decisivas.

Lucas Paquetá havia acabado de entrar em campo quando marcou de cabeça após cruzamento de outro que começou na reserva, Luiz Henrique.

O retorno de Paquetá à Seleção após ser absolvido na investigação de apostas aberta contra ele na Inglaterra não poderia ter sido melhor.

"É uma sensação única", comemorou o jogador do West Ham, que ressaltou o "sofrimento" que passou com sua família diante da possibilidade de ser banido do futebol. "Estava escrito", afirmou.

Paquetá tinha feito seu último jogo com a 'Amarelinha' no dia 19 de novembro do ano passado, no empate em 1 a 1 com o Uruguai, no ciclo do técnico Dorival Júnior.

E um chute no travessão do próprio Luiz Henrique terminou com Bruno Guimarães só empurrando a bola para as redes.

"Tinha que ser o Luiz Henrique que jogava em Petrópolis com os amigos", disse o atacante do Zenit.

Com a boa vitória, o Brasil de Ancelotti ganha confiança antes da Copa do Mundo.

- Escalações:

Brasil: Alisson - Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos - Casemiro (Andrey Santos, 66'), Bruno Guimarães - Estêvão (Luiz Henrique, 66'), Raphinha (Richarlison, 79'), Gabriel Martinelli (Lucas Paquetá, 71') - João Pedro (Kaio Jorge, 71'). Técnico: Carlo Ancelotti.

Chile: Lawrence Vigouroux - Fabián Hormazábal, Paulo Díaz, Guillermo Maripán, Iván Román, Gabriel Suazo - Lucas Cepeda (Lucas Assadi, 78'), Vicente Pizarro, Felipe Loyola (Rodrigo Echeverría, 77'), Alexander Aravena (Ian Garguez, 78') - Ben Brereton (Gonzalo Tapia, 59'). Técnico: Nicolás Córdova.

erc/ma/cb

© Agence France-Presse