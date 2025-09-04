Topo

Notícias

Brasil avança para semifinal do Mundial de vôlei feminino

04/09/2025 17h01

? Time Brasil (@timebrasil) September 4, 2025

"Nós sabemos que é muito difícil chegar numa semifinal de Campeonato Mundial. Estou muito orgulhosa da equipe, que entrou em quadra com muita agressividade. A França fez um campeonato excepcional, e no jogo não desistiu em momento algum. Mas nós mostramos a mesma resiliência e a mesma capacidade de sair dos momentos difíceis. Para o jogo contra a Itália, precisamos que nosso saque funcione bem, e que bloqueio, defesa e contra-ataques sejam com muita confiança e agressividade", declarou a capitã Gabi, que colaborou com 13 pontos marcados.

Já Júlia Bergmann deixou claro que o Brasil chega pronto para enfrentar a Itália: "Queria primeiramente dar parabéns para o time da França, é impressionante o quanto elas evoluíram em tão pouco tempo. Estou muito feliz com a vitória, ganhamos de três a zero, mas foi muito disputado. Foram sets com parciais altas e lutamos por cada ponto. Estou muito orgulhosa por essa luta, e estamos preparadas para a semifinal contra a Itália".

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Holanda e Polônia empatam (1-1) no Grupo G das Eliminatórias europeias

Lula pede mobilização popular diante de 'risco da anistia' a bolsonaristas

Exército israelense diz controlar 40% da Cidade de Gaza

Massachusetts ordena que seguradoras cubram vacinas apoiadas pelo Estado, mesmo sem apoio do CDC

Espanha vence Bulgária (3-0) em sua estreia nas Eliminatórias para Copa de 2026

Petróleo mantém trajetória de queda e aumento da oferta preocupa

Exportação de açúcar em agosto recua 4,5% em volume e 16,1% em receita

Nunes critica condenações pelo 8/1 e questiona julgamento no STF

Congresso argentino reverte veto de Milei a fundos para deficientes

Ecologistas e fazendeiros da UE unem-se contra acordo com Mercosul

Receita com exportação de café em agosto cresce 2%, para US$ 970,8 mi