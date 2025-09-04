Topo

Braga Netto quebra dente na prisão, e Exército pede aval do STF para exames

O general Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa - Sergio Lima - 16.fev.2018/AFP
Anna Satie
Do UOL, em São Paulo

04/09/2025 14h33

O ex-ministro Walter Braga Netto, que começou a ser julgado no STF por tentativa de golpe de Estado nesta semana, quebrou um dente na prisão na semana passada. O Exército pediu à Corte autorização para que o general passe por exames fora do quartel da Vila Militar, no Rio, onde está detido.

O que aconteceu

Braga Netto quebrou uma coroa no dente 31, um inferior central. A informação consta no ofício do Exército enviado ao ministro do STF Alexandre de Moraes — O documento não informa como isso aconteceu.

O general passou por atendimento emergencial no quartel, mas a dentista pediu que ele faça uma radiografia da região. Além disso, os médicos solicitaram sessões de fisioterapia para o joelho de Braga Netto e outros tipos de exame, como endoscopia e colonoscopia.

Moraes solicitou ao Exército que informe as datas e horários para os procedimentos. Ainda não há resposta dos militares para que Moraes tome a decisão.

Braga Netto está preso no quartel da 1ª Divisão do Exército, no Rio, desde dezembro passado. Ele foi detido por acusação de obstrução de justiça: a PF descobriu que o general tentou obter detalhes da delação do tenente-coronel Mauro Cid com o pai dele, o também general Mauro Lorena Cid.

O general, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros seis aliados começaram a ser julgados pela trama golpista nesta semana. Ontem, o advogado de Braga Netto se manifestou no STF, dizendo que o cliente dele é inocente e que a delação de Cid é uma "farsa".

