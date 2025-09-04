Topo

Notícias

Bombardeio israelense empurra mais palestinos para fora de suas casas na Cidade de Gaza

04/09/2025 08h01

Por Nidal al-Mughrabi

CAIRO (Reuters) - Bombardeio israelense expulsou mais palestinos de suas casas na Cidade de Gaza nesta quinta-feira, enquanto milhares de moradores desafiaram as ordens israelenses de sair, permanecendo nas ruínas no caminho do mais recente avanço de Israel.

As autoridades de saúde de Gaza disseram que o fogo israelense em todo o enclave matou pelo menos 28 pessoas na quinta-feira, a maioria delas na Cidade de Gaza, onde as forças israelenses avançaram pelos subúrbios e agora estão a poucos quilômetros do centro da cidade.

Israel lançou a ofensiva na Cidade de Gaza em 10 de agosto, no que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu diz ser um plano para derrotar os militantes do Hamas de uma vez por todas na parte de Gaza onde as tropas israelenses lutaram mais fortemente na fase inicial da guerra.

A campanha gerou críticas internacionais devido à terrível crise humanitária na área e provocou expressões incomuns de preocupação em Israel, incluindo relatos de tensão sobre a estratégia entre alguns comandantes militares e líderes políticos.

"Desta vez, não vou sair da minha casa. Quero morrer aqui. Não importa se vamos sair ou ficar. Dezenas de milhares de pessoas que deixaram suas casas também foram mortas por Israel, então por que se preocupar?", disse à Reuters Um Nader, uma mãe de cinco filhos da Cidade de Gaza, por mensagem de texto.

Os moradores disseram que Israel bombardeou os distritos de Zeitoun, Sabra e Shejaia, na Cidade de Gaza, por terra e ar. Os tanques entraram na parte leste do distrito de Sheikh Radwan, a noroeste do centro da cidade, destruindo casas e causando incêndios em acampamentos de barracas.

Não houve comentários israelenses imediatos sobre esses relatos. Os militares israelenses têm afirmado que estão operando nos arredores da cidade para desmantelar os túneis dos militantes e localizar armas.

Grande parte da Cidade de Gaza foi destruída nas primeiras semanas da guerra, em outubro e novembro de 2023. Cerca de um milhão de pessoas viviam lá antes da guerra, e acredita-se que centenas de milhares tenham voltado a viver entre as ruínas, especialmente porque Israel ordenou que as pessoas saíssem de outras áreas e lançou ofensivas em outros lugares.

Israel, que agora disse aos civis para deixarem a Cidade de Gaza novamente para sua segurança, diz que 70.000 já o fizeram, indo para o sul. As autoridades palestinas afirmam que menos da metade desse número saiu, e muitos milhares ainda estão no caminho do avanço de Israel.

(Reportagem adicional de Emily Rose em Jerusalém)

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Aliados da Ucrânia se reúnem em Paris para pressionar Trump e Rússia

Número de mortos em terremotos no Afeganistão sobe para 2.205, diz governo do Taliban

Impulsionadas por movimentos anti-imigração, bandeiras nacionais proliferam no Reino Unido

Motorista que atropelou multidão em Liverpool se declara inocente

Cade marca sessão extraordinária para julgar BRF-Marfrig nesta sexta-feira

Portugal investiga causas do acidente com Elevador da Glória que matou 17 pessoas

Terremoto no Afeganistão deixou mais de 2.200 mortos, segundo balanço atualizado

Grupo Tortura Nunca Mais teme perda de imóvel para alienação do Estado

Bombardeio israelense empurra mais palestinos para fora de suas casas na Cidade de Gaza

Rodovias de São Paulo têm 39 novos radares instalados; veja os locais

Ex-chanceler da Zâmbia condenado a trabalhos forçados por corrupção