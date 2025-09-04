Bolsas da Europa oscilam entre pequenas altas e baixas, com ADP e tarifas no radar

Topo

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 04/09/2025 - As bolsas europeias oscilam entre pequenas altas e baixas na manhã desta quinta-feira, enquanto investidores aguardam mais dados do mercado de trabalho dos EUA para avaliar a possível trajetória dos juros básicos americanos.

Por volta das 6h10 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,30%, a 548,40 pontos.

Nas próximas horas, será divulgado nos EUA relatório da ADP sobre criação de empregos pelo setor privado, um dia após números fracos do mercado laboral reforçarem expectativas de que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) cortará juros na reunião deste mês.

Incertezas sobre a política tarifária dos EUA também estão no radar. Ontem, o governo Trump pediu à Suprema Corte do país que delibere "rapidamente" sobre seu recurso contra recente decisão judicial que considerou ilegal a maioria das tarifas globais impostas por Washington.

De volta à Europa, pesquisa da Eurostat mostrou queda nas vendas do varejo da zona do euro em julho, mas não tão acentuada quanto se previa.

Às 6h25 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,16%, enquanto a de Paris caía 0,28% e a de Frankfurt avançava 0,47%. As de Milão, Madri e Lisboa, por suas vez, tinham respectivas altas de 0,15%, 0,19% e 0,64%.

Entre ações individuais, a da Jet2 tombava 14% em Londres, após a empresa aérea de baixo custo britânica divulgar fraca projeção de Ebit para seu ano fiscal.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires

