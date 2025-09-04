Topo

Bolsas da Ásia fecham mistas, com ganhos em Tóquio e Seul após rali de tecnologia em NY

04/09/2025 05h30

Por Sergio Caldas

São Paulo, 04/09/2025 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quinta-feira, com parte delas favorecidas por um rali de ações de tecnologia em Nova York.

Liderando os ganhos na região, o índice Nikkei subiu 1,53% em Tóquio, a 42.580,27 pontos.

Conglomerado japonês de investimentos em tecnologia, o SoftBank Group teve o melhor desempenho no pregão, com salto de 6,45%.

Em outras partes da Ásia, o sul-coreano Kospi avançou 0,52% em Seul, a 3.200,83 pontos, com os fabricantes de semicondutores SK Hynix (+1,14%) e Samsung Electronics (+0,43%) em destaque, enquanto o Taiex registrou ganho de 0,33% em Taiwan, a 24.179,85 pontos.

Wall Street teve comportamento misto ontem, mas a Alphabet - controladora do Google - e outras ações de tecnologia dispararam.

Na China continental, por outro lado, os mercados acumularam perdas pelo terceiro dia seguido. O Xangai Composto recuou 1,25%, a 3.765,88 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto caiu 2,05%, a 2.331,45 pontos.

O tom foi igualmente negativo em Hong Kong, com queda de 1,12% do Hang Seng, a 25.058,51 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana se recuperou hoje, depois de cair por quatro sessões consecutivas. O S&P/ASX 200 avançou 1% em Sydney, a 8.826,50 pontos, graças a ações das áreas de varejo, finanças e biotecnologia.

