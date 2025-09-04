Topo

Economia

Bolsa Família de setembro de 2025: veja calendário de pagamentos

Bolsa Família - Reprodução
Bolsa Família Imagem: Reprodução
do UOL

Colaboração para o UOL

04/09/2025 04h00

Os repasses do Bolsa Família de setembro já têm calendário confirmado, conforme anunciou o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

O que aconteceu

O pagamento é organizado de acordo com o dígito final do NIS (Número de Identificação Social), impresso no cartão dos beneficiários, e ocorre nos últimos dez dias úteis de cada mês.

A única exceção acontece em dezembro, quando o cronograma é antecipado para que todas as famílias recebam o benefício antes do Natal, encerrando-se no dia 10.

Datas do Bolsa Família em setembro

NIS final 1: 17/09

NIS final 2: 18/09

NIS final 3: 19/09

NIS final 4: 22/09

NIS final 5: 23/09

NIS final 6: 24/09

NIS final 7: 25/09

NIS final 8: 26/09

NIS final 9: 29/09

NIS final 0: 30/09

Próximos meses do calendário

Setembro: 17 a 30

Outubro: 20 a 31

Novembro: 14 a 28

Dezembro: 10 a 23

Valores e adicionais do programa

Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por integrante da família;

Benefício Complementar (BCO): valor extra para garantir renda mínima de R$ 600 por núcleo familiar;

Primeira Infância (BPI): R$ 150 por criança de até 6 anos;

Benefício Variável Familiar (BVF): adicional de R$ 50 destinado a gestantes e adolescentes de 7 a 17 anos;

Benefício Variável Nutriz (BVN): acréscimo de R$ 50 por bebê de até 7 meses — disponível a partir de setembro.

Regras para continuar recebendo

Para manter o direito ao auxílio, é necessário cumprir compromissos nas áreas de educação e saúde:

manter crianças e adolescentes de 4 a 17 anos matriculados e frequentando a escola;

realizar o pré-natal durante a gravidez;

acompanhar o crescimento e a nutrição de crianças menores de 7 anos;

garantir que a vacinação esteja em dia, conforme o calendário do Ministério da Saúde.

O não cumprimento dessas condições — como ausência escolar ou vacinas atrasadas — pode levar à suspensão temporária do benefício. Por isso, é essencial estar em dia com as exigências para evitar bloqueios nos pagamentos.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Economia

INSS de setembro de 2025: veja calendário com as datas de pagamento

Bolsa Família de setembro de 2025: veja calendário de pagamentos

Após fraudes, Câmara aprova projeto que veta desconto em benefícios do INSS

BC rejeita compra do Master pelo BRB

Brasil tem melhor azeite do mundo, mas ainda luta para aumentar volume

Felipe Salto: 'Proposta do centrão para o BC é oportunista e arriscada'

Anatel dá 60 dias para operadoras e bancos aderirem ao 'Não Me Perturbe'

Hugo Rodrigues deixa WMcCann: 'Uma das decisões mais difíceis da carreira'

Mastercard Black passa a exigir gasto mínimo para acesso grátis a salas VIP

Concurso para soldado da PM de SP tem 2.200 vagas e salário de R$ 5.000

Aos 16, jovem prodígio deixa empresa de Musk para trabalhar em Wall Street