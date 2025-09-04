'Barroso teve deslize perigoso e dá margem a debate de anistia', diz Josias

A fala do ministro Luís Roberto Barroso sobre anistia foi um deslize que abriu espaço para interpretações perigosas, avaliou Josias de Souza no UOL News, do Canal UOL. Segundo ele, Barroso deveria ter sido mais cuidadoso ao abordar o tema em meio ao julgamento de Bolsonaro, dizendo que via como um tema político para o futuro.

Roberto Barroso é um exímio usuário da língua portuguesa, ele maneja muito bem o idioma, mas ele também é um conhecedor dos métodos do bolsonarismo. Ele sabe que para o bolsonarismo, uma reticência vira um pensamento completo. Ele sabe que corre o risco de ter suas declarações utilizadas para difundir desinformação e ele foi infeliz quando se manifestou sobre esse tema. Josias de Souza

E lá ele disse que antes de ser julgado, antes do julgamento concluído no Supremo Tribunal Federal, seria impróprio tratar de anistia, mas que depois isso viraria um tema político e, portanto, poderia ser passível de tratamento ou de decisões legislativas. Agora ele formulou uma nota cuidadosa, em que ele tenta se reposicionar em cena. Josias de Souza

Josias ainda destacou que a fala de Barroso alimentou o Centrão e setores bolsonaristas, reacendendo propostas de anistia e tensionando o ambiente político.

[Ele disse que] não defendeu a anistia? Ora, de fato não defendeu, mas deixou ali uma margem de manobra para que as suas declarações fossem interpretadas, reinterpretadas de forma correta ou maliciosa e não está na hora de fazer isso. Sobretudo para alguém que está presidindo o Supremo no instante em que a primeira turma está realizando esse julgamento. Josias de Souza

Então foi sim um deslize do ministro Barroso E esse deslize serviu de pretexto para que o Centrão ressuscitasse essa proposta da anistia, para toda essa movimentação do Tarcísio de Freitas. Isso está na origem, a declaração do Barroso está na origem da ideia do Centrão de empinar novamente esse balão da anistia. Josias de Souza

