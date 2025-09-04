Topo

Notícias

Balança comercial tem superávit de US$ 6,133 bilhões em agosto

Brasília

04/09/2025 15h31

Brasília, 4 - A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 6,133 bilhões em agosto, após saldo positivo de US$ 7,075 bilhões em julho. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) divulgados nesta quinta-feira, 4, o valor foi alcançado com exportações de US$ 29,861 bilhões e importações de US$ 23,728 bilhões.Na última semana de agosto, o superávit foi de US$ 1,474 bilhão, com vendas de US$ 7,145 bilhões e compras de US$ 5,671 bilhões.AcumuladoNo ano, o saldo positivo é de US$ 42,812 bilhões. Nas exportações, comparado o valor de janeiro a agosto de 2025 (US$ 227,58 bilhões) com o do mesmo período de 2024 (US$ 226,54 bilhões) houve crescimento de 0,5%. Em relação às importações, houve crescimento de 6,9% entre o valor dos oito primeiros meses de 2025 (US$ 184,77 bilhões) na comparação com o mesmo período de 2024 (US$ 172,91 bilhões).ProjeçõesO resultado do último mês veio levemente acima da mediana das estimativas do mercado financeiro apontada na pesquisa Projeções Broadcast, de superávit comercial de US$ 6,050 bilhões em agosto. As projeções para esta leitura variavam de US$ 5,200 bilhões a US$ 6,500 bilhões.ComposiçãoEm agosto, as exportações registraram alta de 3,9% na comparação com o mesmo período em 2024, com crescimento de 8,3% em Agropecuária, que somou US$ 6,664 bilhões; crescimento de 11,3% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 7,263 bilhões; e, por fim, redução de 0,9% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 15,766 bilhões.Já as importações caíram 2,0% em agosto ante o mesmo mês do ano passado, com crescimento de 0,4% em Agropecuária, que somou US$ 440 milhões; crescimento de 26,5% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 1,758 bilhão; e, por fim, redução de 3,8% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 21,388 bilhões.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

'Cogumelos mágicos': alvo de operação, substância é permitida no Brasil?

Café e dinheiro: como o Hamas paga seus funcionários em segredo em Gaza

Congresso argentino reverte pela primeira vez um veto de Milei (Senado) sa-mry/lm/mel/am

Empresário que matou gari em BH enviou mensagens à esposa delegada orientando troca de arma

Auditores fiscais apreendem cerca de 2,4 t de café irregular no RJ

Tagliaferro é denunciado por atrapalhar investigação em São Paulo

Passa de 2.200 o número de mortos no terremoto no Afeganistão; 7?ª réplica agrava crise humanitária

Exportações em agosto caem 18,5% para os EUA e crescem 29,9% para a China

EUA alertou França sobre possíveis planos israelenses de anexação, diz Rubio

Acidente com Elevador da Glória em Lisboa expõe falhas de segurança no "velho charme" da cidade

Vaca do Sul de Minas produz 343 litros de leite em 3 dias e bate recorde