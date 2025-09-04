Topo

Autoridade de dados francesa multa Google e Shein em US$ 553,9 milhões por uso de cookies

04/09/2025

A autoridade de proteção de dados da França multou a Alphabet, dona do Google, e a Shein em um total de 475 milhões de euros (US$ 553,9 milhões) devido a preocupações de que as empresas estão desrespeitando as regulamentações francesas sobre cookies.

A Comissão Nacional de Informática e Liberdade (CNIL) informou na noite de quarta-feira que multou o Google em 325 milhões de euros e a Shein em 150 milhões de euros, respectivamente, como parte do esforço mais amplo para regular como grandes empresas de tecnologia usam cookies para rastrear usuários online.

A CNIL afirmou que o Google deveria ter solicitado o consentimento dos usuários para exibir anúncios em e-mails através das abas "Promoções" e "Social" do Gmail, dizendo acreditar que 53 milhões de indivíduos foram ilegalmente expostos a anúncios.

Um porta-voz da Alphabet disse que a empresa está revisando a decisão e que os usuários sempre puderam controlar os anúncios que veem em suas plataformas.

A Shein afirmou que contesta o veredicto e irá apelar. "A severidade da sanção parece motivada politicamente, em vez de ser o resultado de uma aplicação justa e equilibrada", pontuou. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

