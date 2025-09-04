Autismo em adultos: 7 sinais para ficar atento e como tratar

O autismo é geralmente identificado na infância, mas não é raro que muitos só descubram a condição já na vida adulta.

O transtorno do espectro autista (TEA) pode se manifestar em diferentes graus e, nos casos mais leves, passar despercebido por anos. Sem diagnóstico, pessoas dentro do espectro acabam se sentindo deslocadas, diferentes, sem entender por quê — e muitas vezes carregam essa sensação por décadas.

Por que o diagnóstico pode atrasar?

Diversos fatores contribuem para que a condição não seja percebida cedo: falta de informação, dificuldade de acesso ao sistema de saúde e até questões emocionais ou financeiras da família. Soma-se a isso o estigma em torno da neurodivergência, que faz com que muitos evitem investigar os sinais.

Casos leves costumam ser os mais negligenciados, já que pessoas com autonomia, vida funcional e independência aprendem a camuflar comportamentos. Só mais tarde, quando alguém lhes questiona o isolamento social, os poucos amigos ou o jeito direto de falar, é que muitos procuram ajuda.

Os sinais que podem indicar TEA na vida adulta

Dificuldade em reconhecer emoções e sentimentos; Barreiras na socialização e no trato social; Problemas para interpretar dicas verbais e não verbais, especialmente quando não são explícitas; Presença de comorbidades, como ansiedade, depressão, TDAH, TOC, irritabilidade, além de distúrbios do sono, problemas gastrointestinais, epilepsia ou dificuldades motoras; Hiperfoco no trabalho ou em atividades específicas; Resistência a mudanças na rotina; Hipersensibilidade sensorial, como incômodo extremo com barulhos.

Como é feito o diagnóstico

A avaliação segue os mesmos critérios da infância, mas o processo em adultos exige um mergulho mais profundo na história de vida. São analisados fatores genéticos, desenvolvimento, habilidades cognitivas, sociais e emocionais.

O caminho inclui entrevistas detalhadas, consultas com psiquiatras, neurologistas e psicólogos, testes neuropsicológicos e escalas que ajudam a localizar o paciente no espectro. Exames genéticos, auditivos e eletroencefalográficos podem ser solicitados para complementar a investigação.

Um dos grandes desafios é recuperar memórias e marcos da infância, muitas vezes esquecidos ou inacessíveis, por falta de registros e familiares. Além disso, adultos que nunca receberam diagnóstico já aprenderam a mascarar sinais para se encaixar socialmente, o que dificulta a percepção dos sintomas.

Uma vez confirmado, o diagnóstico abre caminho para terapias direcionadas que ajudam a reduzir limitações. Sem esse suporte, a tendência é que as dificuldades se tornem mais rígidas e demorem mais para melhorar.

A importância de dar nome à condição

Sem diagnóstico, pessoas no espectro acumulam dificuldades sociais, acadêmicas e profissionais que podem levar a ansiedade e depressão. Muitas vezes, passam por tratamentos equivocados, baseados em sintomas isolados ou em comorbidades, o que prolonga o sofrimento.

Descobrir que se é autista pode representar um divisor de águas: facilita o acesso a informações corretas, abre portas para estratégias específicas de cuidado e inclusão, e, principalmente, traz autoconhecimento. Para muitos adultos, colocar um nome na condição é libertador, é finalmente compreender a si mesmo depois de uma vida inteira de perguntas sem resposta.

*Com informações de reportagem publicada em 26/11/2022