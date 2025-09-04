Topo

Notícias

Argentina intervém no câmbio pelo 3º dia e já vendeu mais de US$ 300 milhões, estima mercado

São Paulo

04/09/2025 16h55

O Tesouro da Argentina promoveu intervenção no mercado de câmbio pelo terceiro dia consecutivo, em esforço para evitar a escalada do dólar antes das eleições na província de Buenos Aires, no próximo domingo, 7.

O governo vendeu US$ 130 milhões na terça-feira, US$ 30 milhões na quarta-feira e US$ 150 milhões nesta quinta-feira, de acordo com estimativas do mercado financeiro reveladas pelo economista Christian Buteler.

No total, foram mobilizados US$ 310 milhões desde o anúncio da medida pelo secretário de Finanças do país, Pablo Quirno, na terça-feira.

No horizonte mais longo, desde 12 de agosto, as vendas da moeda americana somam US$ 352 milhões, segundo a corretora argentina Portfolio Personal Inversiones (PPI).

A instituição, porém, ressalta que o Tesouro preserva "considerável" poder de fogo, com os depósitos em dólar no Banco Central em cerca de US$ 1,6 bilhão no começo do mês.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Massachusetts ordena que seguradoras cubram vacinas apoiadas pelo Estado, mesmo sem apoio do CDC

Espanha vence Bulgária (3-0) em sua estreia nas Eliminatórias para Copa de 2026

Petróleo mantém trajetória de queda e aumento da oferta preocupa

Exportação de açúcar em agosto recua 4,5% em volume e 16,1% em receita

Nunes critica condenações pelo 8/1 e questiona julgamento no STF

Congresso argentino reverte veto de Milei a fundos para deficientes

Ecologistas e fazendeiros da UE unem-se contra acordo com Mercosul

Receita com exportação de café em agosto cresce 2%, para US$ 970,8 mi

Bruno Henrique é suspenso por 12 jogos em caso de apostas

Sem acesso à escola ou vacinas: menina de 6 anos é resgatada em SP

Agentes de imigração dos EUA poderão realizar prisões e portar armas