Topo

Notícias

Após quebrar dente, Braga Netto pede autorização para fazer exames

04/09/2025 17h49

O Exército pediu nessa quarta-feira (3) autorização ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para que o general Braga Netto realize exames fora da Vila Militar, no Rio de Janeiro, onde o militar está preso.

O pedido foi feito após o general quebrar a coroa de um dente e receber atendimento de forma emergencial dentro da instalação militar.

Notícias relacionadas:

De acordo com a corporação, o general necessita de uma radiografia no dente danificado. Além disso, foi solicitada autorização para realização de outros procedimentos de saúde, como uma infiltração e fisioterapia no joelho, endoscopia, colonoscopia, ecodopler e ressonância magnética. 

No despacho proferido hoje, Moraes determinou que o Exército informe as datas, horários e endereços nos quais serão realizados os procedimentos.

General da reserva e vice na chapa de Jair Bolsonaro em 2022, o militar está preso desde dezembro do ano passado sob a acusação de obstruir a investigação sobre a tentativa de golpe de Estado no país para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele é um dos réus do núcleo crucial da trama golpista, que está em julgamento pelo Supremo.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Congresso argentino derruba veto de Milei e eleva tensão antes de eleições

Wall Street fecha em alta, impulsionada por dados do emprego nos EUA

Senadores dos EUA colocam Kennedy contra Trump em relação à política de vacinas

Holanda e Polônia empatam (1-1) no Grupo G das Eliminatórias europeias

Lula pede mobilização popular diante de 'risco da anistia' a bolsonaristas

Exército israelense diz controlar 40% da Cidade de Gaza

Massachusetts ordena que seguradoras cubram vacinas apoiadas pelo Estado, mesmo sem apoio do CDC

Trump assina decreto para reduzir tarifas dos EUA sobre carros japoneses para 15%

Espanha vence Bulgária (3-0) em sua estreia nas Eliminatórias para Copa de 2026

Petróleo mantém trajetória de queda e aumento da oferta preocupa

Exportação de açúcar em agosto recua 4,5% em volume e 16,1% em receita