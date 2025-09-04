Líder do PL propõe anistia a Bolsonaro; advogado diz se é inconstitucional

A possibilidade de anistia para Jair Bolsonaro, proposta por Valdemar Costa Neto, líder nacional do PL, não depende de condenação judicial prévia, afirmou o advogado criminalista Octavio Orzari no UOL News - 2ª edição. Segundo ele, o instrumento pode ser aprovado pelo Legislativo antes do fim do julgamento.

A discussão ganhou força após articulações políticas e o julgamento de Bolsonaro no STF por tentativa de golpe. Juristas e ex-ministros do Supremo apontam que a Constituição não prevê autoanistia para agentes do Estado que atentam contra a democracia.

Em tese, a anistia como algo que extingue a punibilidade no direito penal pode sim ser tratada e aprovada antes de uma condenação pelo Judiciário.

A anistia se dá mediante uma lei aprovada pelo Poder Legislativo e se refere ao fato em si. Ela não depende de se aguardar uma decisão definitiva do Judiciário. Uma lei que eventualmente trate da anistia mencionará o fato, que já está delimitado na investigação e na denúncia. É uma lei que precisa descrever esses fatos aos quais ela se refere. Octavio Orzari, advogado criminalista

O advogado lembrou que o tema já foi alvo de debates históricos e envolve tratados internacionais. Ele ressaltou que a discussão sobre perdão a agentes do Estado é recorrente e deve ser enfrentada pelo Supremo.

Sabemos que, em 2010, o Supremo entendeu que ela abrangeu a todos, inclusive os agentes da repressão, aqueles estatais. Embora tenha havido esse entendimento, essa discussão remanesce e é atualíssima. Os crimes cometidos por alguém em cargo estatal, seja ele de que natureza for, são prescritíveis? Esse delito é passível de perdão pelo próprio Estado? Essa discussão tem foros internacionais, inclusive de tratados, e deve ser enfrentada. Octavio Orzari, advogado criminalista

Orzari destacou ainda que, embora a Constituição vede anistia para crimes como terrorismo e tortura, não há menção direta aos crimes contra o Estado Democrático de Direito, previstos somente em 2021. Segundo ele, caberá ao STF decidir sobre uma eventual lei de anistia.

Pode sim haver uma interpretação no sentido de que crimes que afrontem o próprio Estado Democrático de Direito não podem ser anistiados. De todo modo, se houver uma lei que anistie eventuais agentes punidos do Estado ou fora dele, essa discussão acabará no STF. Octavio Orzari, advogado criminalista

Ao citar o indulto de Daniel Silveira, Orzari afirmou que questões extraprocessuais serão debatidas no STF e que há argumentos para considerar a anistia inconstitucional, cabendo ao Supremo analisar todo o contexto histórico e jurídico.

O Supremo trará toda a roupagem da história do Brasil e todo o contexto dessa discussão do Congresso Nacional para avaliar a constitucionalidade ou não de uma anistia. Octavio Orzari, advogado criminalista

Octavio Orzari: 'Tarcísio não cometeu obstrução de Justiça ao articular anistia'

As articulações do governador Tarcísio de Freitas em defesa da anistia aos condenados do 8 de janeiro não configuram obstrução de Justiça, segundo o advogado criminalista Octavio Orzari. Para ele, o debate é legítimo no campo político e não ultrapassa limites penais.

A atuação de Tarcísio gerou críticas e representação no STF, sob acusação de interferência indevida. Juridicamente, porém, a anistia é competência do Congresso Nacional, e qualquer cidadão pode defender ou criticar a medida.

Do ponto de vista jurídico, a anistia é um instrumento que apaga o crime previsto na Constituição e de competência do Congresso Nacional com a sanção do presidente da República. Todo e qualquer cidadão tem a possibilidade de discutir essa anistia, de pleitear, de defender ou de se manifestar contrariamente a ela. Octavio Orzari, advogado criminalista

Orzari explicou que a obstrução de justiça exige embaraço direto a investigações ou processos ligados a organizações criminosas, o que não se aplica ao caso do governador de São Paulo.

A meu ver, pelo que acompanhei das notícias e falo aqui como me foi perguntada a minha opinião, a meu ver, o governador não incorre num embaraço desse nível para se dizer que está tipificada uma infração penal da parte dele. Octavio Orzari, advogado criminalista

