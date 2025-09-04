Topo

Notícias

Anec prevê exportação de 6,75 mi de t de soja e 6,37 mi de t de milho em setembro

04/09/2025 16h12

São Paulo, 4 - A Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec) projetou embarques de 6,75 milhões de toneladas de soja em setembro, crescimento de 30,8% ante os 5,16 milhões de toneladas exportadas no mesmo mês de 2024. O volume representa desaceleração ante os 8,12 milhões de toneladas embarcadas em agosto, refletindo a sazonalidade típica da oleaginosa com o avanço da entressafra. A partir de setembro, a exportação de soja tende a arrefecer conforme padrão histórico, abrindo maior espaço para o escoamento do milho safrinha (segunda safra). No acumulado até agosto, o Brasil já exportou 94,6 milhões de toneladas de soja, mantendo a trajetória para o recorde projetado de 110 milhões de toneladas em 2025.Para o milho, a Anec estima embarques de 6,37 milhões de toneladas em setembro, ligeira queda de 2,9% em relação aos 6,56 milhões de toneladas exportadas em setembro do ano passado. O volume mantém o ritmo robusto da janela de exportação do cereal safrinha, que já acumula 23,3 milhões de toneladas embarcadas até agosto, alta de 36,7% ante igual período de 2024.A colheita da segunda safra de milho alcançou 97% até a última semana de agosto, superando a média dos últimos cinco anos (93,2%). Com a maior disponibilidade do cereal, países tradicionais importadores como Egito, Vietnã, Irã, Coreia do Sul e Japão intensificaram suas compras, aproveitando a competitividade dos preços do milho brasileiro.Para o farelo de soja, a estimativa indica 1,94 milhão de toneladas em setembro, crescimento de 19,8% ante 1,62 milhão de toneladas embarcadas em setembro de 2024. O volume consolida a recuperação do derivado após períodos de menor demanda, com acumulado de 15,3 milhões de toneladas até agosto.A China mantém-se como principal destino das exportações brasileiras de soja, absorvendo 78% do total embarcado até agosto. Em agosto, 84% dos 8,12 milhões de toneladas de soja tiveram como destino os portos chineses, porcentual acima da média histórica de 74%, devido à manutenção das tarifas sobre a soja americana.Entre outubro e dezembro, a expectativa é de embarcar cerca de 16 milhões de toneladas de soja, consolidando a projeção de um volume recorde de 110 milhões de toneladas em 2025. A China ainda não retomou as compras de soja americana devido às tarifas, mantendo suas aquisições concentradas no Brasil e na Argentina.O line-up dos portos para a primeira semana de setembro prevê embarques de 2,30 milhões de toneladas de soja, com destaque para Santos (377 mil t), Paranaguá (213 mil t) e São Luís/Itaqui (184 mil t). Para o milho, estão programadas 1,88 milhão de toneladas, lideradas por Santarém (573 mil t), Santos (213 mil t) e Vitória (184 mil t). O farelo de soja deve registrar 573 mil toneladas na primeira semana de setembro, com Santos (120 mil t), Paranaguá (100 mil t) e Vitória (40 mil t) respondendo pelos maiores volumes programados.Na semana anterior (24 a 30 de agosto), os embarques somaram 1,05 milhão de toneladas de soja, 616 mil toneladas de farelo e 1,54 milhão de toneladas de milho. Os principais volumes de soja saíram por Santos (98 mil t), Paranaguá (66 mil t) e São Francisco do Sul (67 mil t), enquanto o milho se concentrou em Santos (230 mil t), Vitória (194 mil t) e São Luís/Itaqui (19 mil t).No acumulado de janeiro a setembro, considerando as projeções para o mês, o Brasil deve atingir 101,35 milhões de toneladas de soja exportadas, 19,19 milhões de toneladas de farelo de soja e 29,68 milhões de toneladas de milho. O volume total de produtos (soja, farelo, milho e trigo) pode chegar a 151,8 milhões de toneladas no período, crescimento de 13,4% sobre o mesmo período de 2024. O total combinado de exportações em setembro deve atingir 15,06 milhões de toneladas, representando alta de 12,4% sobre os 13,35 milhões de toneladas embarcadas em setembro do ano passado.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

'Cogumelos mágicos': alvo de operação, substância é permitida no Brasil?

Café e dinheiro: como o Hamas paga seus funcionários em segredo em Gaza

Congresso argentino reverte pela primeira vez um veto de Milei (Senado) sa-mry/lm/mel/am

Empresário que matou gari em BH enviou mensagens à esposa delegada orientando troca de arma

Auditores fiscais apreendem cerca de 2,4 t de café irregular no RJ

Tagliaferro é denunciado por atrapalhar investigação em São Paulo

Passa de 2.200 o número de mortos no terremoto no Afeganistão; 7?ª réplica agrava crise humanitária

Exportações em agosto caem 18,5% para os EUA e crescem 29,9% para a China

EUA alertou França sobre possíveis planos israelenses de anexação, diz Rubio

Acidente com Elevador da Glória em Lisboa expõe falhas de segurança no "velho charme" da cidade

Vaca do Sul de Minas produz 343 litros de leite em 3 dias e bate recorde