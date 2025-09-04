Topo

Notícias

Alemanha estreia nas Eliminatórias com derrota histórica para Eslováquia (2-0)

04/09/2025 17h39

Primeiro jogo e alerta ligado: a Alemanha estreou nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026 com derrota por 2 a 0 para a Eslováquia nesta quinta-feira (4), em Bratislava, e já está em uma posição incômoda no Grupo A da competição.

Com gols de David Hancko (42') e David Strelec (55'), os eslovacos impuseram aos alemães sua primeira derrota fora de casa em Eliminatórias e a quarta em toda a história (1 a 0 para Portugal em 1985, 5 a 1 para a Inglaterra em 2001 e 2 a 1 para a Macedônia do Norte em 2021).

A derrota desta quinta-feira também é mais séria do que as anteriores, já que desta vez o grupo tem apenas quatro equipes, o que diminui consideravelmente a margem para tropeços.

O time do técnico Julian Nagelsmann tem agora a necessidade de reagir rapidamente, no próximo domingo, em Colônia, contra a Irlanda do Norte, que em jogo simultâneo venceu Luxemburgo por 2 a 1.

Somente o líder do grupo se classifica diretamente para o Mundial do ano que vem. Caso não consigam esse primeiro lugar, os alemães terão que passar por uma perigosa repescagem no final de março, para a qual, pelo menos, têm uma vaga garantida por terem ficado em quarto na última edição da Liga das Nações da Uefa.

Quatro vezes campeã (1954, 1974, 1990 e 2014), a Alemanha só esteve de fora em duas das 22 edições da Copa do Mundo: a primeira, em 1930, e a de 1950, logo depois da derrota do país na Segunda Guerra Mundial.

"Em termos de emoção, nosso adversário esteve muito à nossa frente do primeiro ao último minuto, isso é fato", declarou Nagelsmann após a partida. "Se você olhar para o nosso histórico nos últimos dez anos, não é como se estivéssemos cheios de confiança e pudéssemos jogar a 80%", acrescentou.

tba/cyj/dr/iga/cb/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Congresso argentino derruba veto de Milei e eleva tensão antes de eleições

Wall Street fecha em alta, impulsionada por dados do emprego nos EUA

Senadores dos EUA colocam Kennedy contra Trump em relação à política de vacinas

Holanda e Polônia empatam (1-1) no Grupo G das Eliminatórias europeias

Lula pede mobilização popular diante de 'risco da anistia' a bolsonaristas

Exército israelense diz controlar 40% da Cidade de Gaza

Massachusetts ordena que seguradoras cubram vacinas apoiadas pelo Estado, mesmo sem apoio do CDC

Trump assina decreto para reduzir tarifas dos EUA sobre carros japoneses para 15%

Espanha vence Bulgária (3-0) em sua estreia nas Eliminatórias para Copa de 2026

Petróleo mantém trajetória de queda e aumento da oferta preocupa

Exportação de açúcar em agosto recua 4,5% em volume e 16,1% em receita