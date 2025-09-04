Alemanha estreia nas Eliminatórias com derrota histórica para Eslováquia (2-0)

Primeiro jogo e alerta ligado: a Alemanha estreou nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026 com derrota por 2 a 0 para a Eslováquia nesta quinta-feira (4), em Bratislava, e já está em uma posição incômoda no Grupo A da competição.

Com gols de David Hancko (42') e David Strelec (55'), os eslovacos impuseram aos alemães sua primeira derrota fora de casa em Eliminatórias e a quarta em toda a história (1 a 0 para Portugal em 1985, 5 a 1 para a Inglaterra em 2001 e 2 a 1 para a Macedônia do Norte em 2021).

A derrota desta quinta-feira também é mais séria do que as anteriores, já que desta vez o grupo tem apenas quatro equipes, o que diminui consideravelmente a margem para tropeços.

O time do técnico Julian Nagelsmann tem agora a necessidade de reagir rapidamente, no próximo domingo, em Colônia, contra a Irlanda do Norte, que em jogo simultâneo venceu Luxemburgo por 2 a 1.

Somente o líder do grupo se classifica diretamente para o Mundial do ano que vem. Caso não consigam esse primeiro lugar, os alemães terão que passar por uma perigosa repescagem no final de março, para a qual, pelo menos, têm uma vaga garantida por terem ficado em quarto na última edição da Liga das Nações da Uefa.

Quatro vezes campeã (1954, 1974, 1990 e 2014), a Alemanha só esteve de fora em duas das 22 edições da Copa do Mundo: a primeira, em 1930, e a de 1950, logo depois da derrota do país na Segunda Guerra Mundial.

"Em termos de emoção, nosso adversário esteve muito à nossa frente do primeiro ao último minuto, isso é fato", declarou Nagelsmann após a partida. "Se você olhar para o nosso histórico nos últimos dez anos, não é como se estivéssemos cheios de confiança e pudéssemos jogar a 80%", acrescentou.

tba/cyj/dr/iga/cb/am

© Agence France-Presse