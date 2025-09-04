Topo

Agentes de imigração dos EUA poderão realizar prisões e portar armas

Mulher na imigração dos EUA - John Moore/Getty Images
Mulher na imigração dos EUA Imagem: John Moore/Getty Images

04/09/2025 17h21

Agentes do Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos (USCIS, na sigla em inglês) poderão investigar, deter e portar armas como parte da campanha contra a imigração ilegal, anunciou nesta quinta-feira (4) o governo do presidente Donald Trump.

O USCIS é a agência encarregada de processar naturalizações, vistos e permissões de residência ou trabalho. São tarefas essencialmente burocráticas em comparação com os órgãos de aplicação da lei, como o departamento de Imigração e Alfândega (ICE) ou a polícia da fronteira (CBP).

Os agentes do USCIS especialmente designados "estão autorizados, a partir de agora, a investigar, prender e apresentar à Justiça aqueles que violarem as leis de imigração dos Estados Unidos", segundo comunicado do Departamento de Segurança Interna (DHS).

Os funcionários do USCIS são responsáveis por receber os candidatos a imigração ou naturalização como cidadãos americanos.

A imigração ilegal, que acelerou durante o mandato do democrata Joe Biden (2021-2025), antecessor de Trump, é uma das principais batalhas do republicano.

Suas medidas drásticas, que incluíram incursões em cidades como Los Angeles, foram revertidas ou confirmadas por diversos níveis judiciais, desde juízes federais até a Suprema Corte.

Essa queda de braço teve seu último episódio esta semana, quando um juiz federal ordenou a suspensão da deportação de menores para a Guatemala que estavam prestes a ser embarcados em um aeroporto.

A Casa Branca garante que mais de "300.000 migrantes" foram detidos nos primeiros seis meses de governo de Trump.

O número de imigrantes que cruzaram ilegalmente as fronteiras dos Estados Unidos nos últimos quatro anos é tema de acirrada polêmica. Alguns especialistas calculam que poderiam ser entre 8 e 10 milhões de pessoas.

"O USCIS terá maior capacidade para apoiar os esforços do DHS, gerenciando as investigações desde o início até o fim, em vez de encaminhar certos casos ao ICE", aponta o texto do DHS.

Esta agência "poderá reduzir de maneira mais eficiente os atrasos em casos de estrangeiros que buscam explorar nosso sistema de imigração por meio de fraude", adverte.

O diretor do USCIS, Joseph B. Edlow, terá o poder de nomear agentes especiais e treiná-los nessas novas capacidades, segundo uma ordem assinada pela secretária de Segurança Interna, Kristi Noem.

