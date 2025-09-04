Acusada de matar irmãos com ovo de páscoa envenenado vai a júri popular

A Justiça do Maranhão decidiu que Jordélia Pereira Barbosa, 36 anos, acusada de matar dois irmãos com um ovo de Páscoa envenenado, será julgada pelo Tribunal do Júri, em Imperatriz.

O que aconteceu

A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público do Maranhão e aceita pela 3ª Vara Criminal de Imperatriz. Na sentença, o juiz Glender Malheiros Guimarães reconheceu todas as qualificadoras apontadas pelo MP: motivo torpe (ciúmes e vingança), uso de veneno, dissimulação e crime praticado contra menores de 14 anos.

Jordélia é acusada de envenenar o ovo de Páscoa que resultou na morte dos irmãos Evilyn Fernanda Rocha, 13, e Luís Fernando, 7. Após consumir o chocolate contaminado com pesticida, os três passaram mal e foram encaminhados para o hospital. Mírian sobreviveu depois de um período de internação em UTI, mas as crianças não resistiram.

Polícia concluiu que o crime foi premeditado. A suspeita teria viajado de Santa Inês a Imperatriz, onde se registrou em um hotel com nome falso e contratou um entregador para realizar a entrega.

Segundo a Justiça, a suspeita sentia ciúmes de seu ex-marido, que passou a ter um relacionamento com a mãe das vítimas, Mírian Lira Rocha. Na denúncia, o promotor de justiça Tiago Quintanilha Nogueira apontou que a ré já vinha mantendo contato com Mírian por um perfil falso em redes sociais, onde a ameaçava.

"Trata-se de um crime que chocou o Maranhão, o Brasil e o mundo. O júri é a resposta da sociedade para que atrocidades como essa não fiquem impunes", afirmou Tiago Quintanilha.

Chumbinho

A Polícia Civil do Maranhão confirmou, em abril, que o ovo de Páscoa ingerido pela família estava envenenado com chumbinho. O pesticida é altamente tóxico.

Jordélia foi presa em 17 de abril. A polícia indiciou a ré por dois homicídios e por tentativa de homicídio contra a mãe das vítimas. A suspeita está em um presídio feminino São Luís, onde vai aguardar julgamento.