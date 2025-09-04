Acordo UE-Mercosul: ruralistas franceses denunciam a concorrência, mas indústria visa alta de vendas

Topo

O acordo de livre comércio entre os países latino-americanos do Mercosul e a União Europeia, que a Comissão Europeia submeterá à aprovação por seus Estados-membros, é uma "traição planejada", declarou nesta quinta-feira (4) a Coordenação Rural na França, segundo maior sindicato de agricultores do país. Os jornais franceses analisam a adoção, na quarta-feira (3), do texto do tratado negociado com o bloco latino-americano, prometendo garantias "sólidas" aos produtores rurais.

Esse foi o primeiro passo para que o acordo seja submetido aos países-membros e ao Parlamento Europeu, apesar da preocupação de produtores rurais, especialmente na França. O tratado deverá permitir que a UE exporte mais automóveis, máquinas, vinhos e bebidas destiladas para a Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai. Em troca, facilitará a entrada de carne, açúcar, arroz, mel e soja da América do Sul, sob o risco de enfraquecer alguns setores agrícolas europeus.

O jornal Le Figaro destaca a indignação de organizações como a Federação Nacional Bovina, que denuncia "um acordo tóxico". Os agricultores franceses dizem não estar convencidos das garantias oferecidas, como cláusulas para evitar a produção oriunda de áreas desmatadas ilegalmente. Muitos avaliam que "a concorrência desleal persiste" e que "não há dispositivos suficientes para garantir a reciprocidade de regras" ambientais e sanitárias entre os dois blocos.

"Isso é uma traição, uma traição planejada", declarou o secretário-geral da Coordenação Rural na França, Christian Convers, às emissoras RMC e BFMTV. "Não nos deixaremos enganar", disse ele, indicando que a entidade entraria em contato com o primeiro-ministro, François Bayrou, para que uma votação de emergência sobre o texto seja realizada na Assembleia Nacional". 

Enquanto isso, industriais comemoram 

Diante desse cenário, novas manifestações para rejeitar o tratado podem voltar a ocorrer no país, num contexto político interno já explosivo. Mas, ao mesmo tempo, Le Figaro indica que alguns setores celebram a oportunidade de participar de um mercado comum de 700 milhões de consumidores, especialmente após a imposição de tarifas aduaneiras por parte dos Estados Unidos.

Um exemplo é o de vinhos e bebidas alcoólicas. As tarifas de exportação dos produtos europeus para o Brasil e demais parceiros do Mercosul, que hoje estão entre 18% e 27%, poderão ser zeradas em até oito anos. 

O jornal também destaca as oportunidades que o acordo UE-Mercosul representará para as indústrias francesas, como nos setores farmacêutico e químico, que "poderão aumentar suas exportações em 47%". O de maquinários, por sua vez, poderá subir as vendas em 78%, segundo a reportagem, enquanto o de autopeças deve disparar 95%, conforme o diário.

França encurralada

O jornal econômico Les Echos detalha a posição da França, que desde o início foi contra a assinatura do acordo da forma como ele estava escrito. Segundo a reportagem, os franceses se sentirão "traídos" se o presidente Emmanuel Macron mudar sua posição na última hora. 

A França, sozinha, não tem poder para barrar o acordo. Para isso, precisa formar uma "minoria de bloqueio", com pelo menos quatro países que representem mais de 35% da população da União Europeia. A porta-voz do governo francês, Sophie Primas, esclareceu que Paris ainda "precisa analisar as cláusulas de salvaguarda" apresentadas no texto, antes de se posicionar.

A Comissão Europeia pediu na quarta-feira aos 27 países da UE que aprovem rapidamente o acordo comercial, após a validação do acordo pelos comissários europeus. Bruxelas espera obter a adoção antes do final de dezembro.

(Com AFP)

