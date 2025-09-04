Ações do BRB recuam forte após BC rejeitar compra do Banco Master

SÃO PAULO (Reuters) - As ações do Banco de Brasília (BRB) recuavam forte nesta quinta-feira, após o Banco Central não aprovar a compra do Banco Master, anunciada no final de março.

Em fato relevante divulgado ao mercado na noite de quarta-feira, o BRB disse que o BC indeferiu o requerimento referente à aquisição de 49% das ações ordinárias e 100% das ações preferenciais do Master.

"O BRB apresentou solicitação de acesso à íntegra da decisão, com o objetivo de avaliar seus fundamentos e examinar as alternativas cabíveis", afirmou no documento.

O banco também reiterou que a transação "representa uma oportunidade estratégica com potencial de geração de valor para o BRB, seus clientes, o Distrito Federal e o Sistema Financeiro Nacional".

A operação vinha sendo alvo de críticas, visto que os dois bancos são de porte semelhante, e o Master vinha se expandindo rapidamente nos últimos anos por meio de um modelo de financiamento agressivo baseado em dívida de alto rendimento.

Por volta de 12h, as ações ordinárias do BRB caíam 10,84%, a R$9,41, tendo chegado a R$8,72 no pior momento, enquanto os papéis preferenciais recuavam 11,13%, a R$10,20, após serem cotados a R$9,85 na mínima até o momento.

As ações do BRB não fazem parte do Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, que subia 0,31% no mesmo horário.

(Por Paula Arend Laier)