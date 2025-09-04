Topo

Notícias

Ações do BRB recuam forte após BC rejeitar compra do Banco Master

04/09/2025 12h07

SÃO PAULO (Reuters) - As ações do Banco de Brasília (BRB) recuavam forte nesta quinta-feira, após o Banco Central não aprovar a compra do Banco Master, anunciada no final de março.

Em fato relevante divulgado ao mercado na noite de quarta-feira, o BRB disse que o BC indeferiu o requerimento referente à aquisição de 49% das ações ordinárias e 100% das ações preferenciais do Master.

"O BRB apresentou solicitação de acesso à íntegra da decisão, com o objetivo de avaliar seus fundamentos e examinar as alternativas cabíveis", afirmou no documento.

O banco também reiterou que a transação "representa uma oportunidade estratégica com potencial de geração de valor para o BRB, seus clientes, o Distrito Federal e o Sistema Financeiro Nacional".

A operação vinha sendo alvo de críticas, visto que os dois bancos são de porte semelhante, e o Master vinha se expandindo rapidamente nos últimos anos por meio de um modelo de financiamento agressivo baseado em dívida de alto rendimento.

Por volta de 12h, as ações ordinárias do BRB caíam 10,84%, a R$9,41, tendo chegado a R$8,72 no pior momento, enquanto os papéis preferenciais recuavam 11,13%, a R$10,20, após serem cotados a R$9,85 na mínima até o momento.

As ações do BRB não fazem parte do Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, que subia 0,31% no mesmo horário.

(Por Paula Arend Laier)

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Sakamoto: 'Mensagens mostram que assassino de gari foi burro e covarde'

Candidato de Trump para o Fed promete manter independência

Calor extremo acelera envelhecimento biológico, revela estudo realizado com 25 mil pessoas

Ferrari busca redenção no GP da Itália de F1; McLaren quer dar mais um passo rumo ao título

Quem foi Pedro Kassab, médico que dá nome a escola inaugurada por Nunes

Conab: 3ª estimativa projeta safra 2025 em 55,20 milhões de sacas de café

Motta diz que não tem definição sobre anistia, mas 'Tarcísio tem interesse'

Trump pressiona líderes europeus por compra de petróleo russo, diz autoridade da Casa Branca

Soltura iminente do principal suspeito no caso Maddie gera preocupação na Alemanha

Zelensky celebra primeiro 'passo concreto' para envio de tropas à Ucrânia em caso de cessar-fogo

Motta diz que Tarcísio tem interesse pela anistia, mas não há definição sobre o tema