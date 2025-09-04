Ações da China caem com rumores de restrições regulatórias e liquidação em tecnologia

Por Samuel Shen e Summer Zhen e Rae Wee

XANGAI/HONG KONG/CINGAPURA (Reuters) - O índice de blue chips da China teve a maior queda em quase cinco meses nesta quinta-feira, após informações da mídia sobre possíveis restrições regulatórias à especulação e com o fim de um desfile militar politicamente importante em Pequim.

O sentimento também azedou com a queda da Cambricon em meio a preocupações com a saída de fundos em um próximo reequilíbrio do índice.

No fechamento, o índice de Xangai, que atingiu máximas de 10 anos na semana passada, teve queda de 1,3%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 2,1%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu mais de 1%.

Os órgãos reguladores financeiros da China estão considerando uma série de medidas de arrefecimento para o mercado de ações, incluindo a remoção de algumas restrições às vendas a descoberto, informou a Bloomberg News.

A notícia deu aos investidores um motivo para vender depois que o mercado acionário da China deu um salto de 10% em agosto, com negociações intensas e financiamento de margem recorde, levantando preocupações sobre um superaquecimento.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 1,53%, a 42.580 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 1,12%, a 25.058 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 1,25%, a 3.765 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 2,12%, a 4.365 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,52%, a 3.200 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,33%, a 24.179 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,34%, a 4.303 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 1,00%, a 8.826 pontos.

(Reportagem de Samuel Shen, Summer Zhen e Rae Wee)