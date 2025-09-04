26 países estão prontos para participar da força pós-guerra na Ucrânia, diz Macron

Por John Irish

PARIS (Reuters) - Vinte e seis países estão prontos para participar de uma força internacional como parte das garantias de segurança para a Ucrânia no caso de um acordo de paz com a Rússia, disse o presidente francês, Emmanuel Macron, após uma reunião de cúpula dos aliados de Kiev nesta quinta-feira.

Macron disse que ele, seus colegas líderes europeus e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, tiveram uma ligação com o presidente dos EUA, Donald Trump, após a cúpula, e que as contribuições dos EUA para as garantias seriam finalizadas nos próximos dias.

A reunião de 35 líderes da "coalizão dos dispostos" -- formada principalmente por países europeus -- tinha como objetivo finalizar as garantias de segurança e pedir a Trump o apoio que, segundo os europeus, seria vital para viabilizar essas garantias.

"Como forma de garantia, 26 países se comprometeram a enviar tropas para a Ucrânia, onde estarão presentes em terra, no mar ou no ar", disse Macron aos repórteres, ao lado de Zelenskiy no Palácio do Eliseu, em Paris.

Macron disse que as garantias de segurança envolveriam, acima de tudo, compromissos para reconstruir e reforçar as Forças Armadas da Ucrânia.

A Alemanha e outros países prometeram que estariam envolvidos nesse esforço. Mas Berlim disse que só decidiria sobre um compromisso militar quando as condições estivessem claras, incluindo a extensão do envolvimento dos EUA nas garantias de segurança.

Macron não disse quais países haviam concordado em fornecer tropas, mas a França e o Reino Unido estão entre os que indicaram estar dispostos a participar de uma força para tranquilizar Kiev e impedir que a Rússia ataque a Ucrânia novamente.

Em sua ligação com os líderes da coalizão, Trump disse que a Europa precisa parar de comprar o petróleo russo que, segundo ele, está ajudando Moscou a financiar sua guerra contra a Ucrânia, disse uma autoridade da Casa Branca.

"O presidente também enfatizou que os líderes europeus precisam exercer pressão econômica sobre a China por financiar os esforços de guerra da Rússia", disse a autoridade.

Macron disse que a coalizão e os Estados Unidos concordaram em trabalhar mais de perto em futuras sanções, principalmente no setor de petróleo e gás da Rússia e da China.

MESES DE CONVERSAÇÕES

Os membros da coalizão têm conversado durante meses em vários níveis para definir seu possível apoio militar à Ucrânia se e quando houver uma trégua final -- ainda uma perspectiva remota.

Mas os governos da coalizão disseram que qualquer papel militar europeu precisaria de suas próprias garantias de segurança dos EUA como uma "rede de proteção". Trump não assumiu nenhum compromisso explícito de ir tão longe.

Seu enviado especial Steve Witkoff reuniu-se com diplomatas franceses, britânicos, alemães, italianos e ucranianos antes da cúpula, antes de participar brevemente da sessão de abertura.

Duas autoridades europeias disseram que a coalizão também queria destacar a falta de progresso em relação às conversações de paz diretas entre o presidente russo, Vladimir Putin, e Zelenskiy desde que Trump recebeu Putin em agosto, e estimular Trump a aumentar a pressão sobre Moscou agora.

Depois de estender o tapete vermelho no Alasca, Trump acusou Putin, na quarta-feira, de conspirar com a China e a Coreia do Norte, depois que os líderes dos três países fizeram uma demonstração de unidade em Pequim, em uma suntuosa comemoração do fim da Segunda Guerra Mundial.

Putin disse a Kiev na quarta-feira que havia uma chance de encerrar a guerra na Ucrânia por meio de negociações "se o bom senso prevalecer", uma opção que ele disse preferir, embora estivesse pronto para encerrá-la pela força se essa fosse a única maneira.

Putin também se colocou contra o envio de tropas de países da Otan para a Ucrânia como parte de um acordo de paz. Mas o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, rejeitou suas objeções.

"Por que estamos interessados no que a Rússia pensa sobre tropas na Ucrânia? É um país soberano", disse ele em uma conferência em Praga antes de participar da cúpula de Paris por meio de um link de vídeo.

"A Rússia não tem nada a ver com isso", disse ele. "Acho que realmente temos que parar de tornar Putin muito poderoso."

(Reportagem adicional de Andrew Gray em Bruxelas, Tom Balmforth em Londres, Sabine Siebold em Berlim e Bart Meijer em Amsterdã e Pavel Polityuk e Max Hunder em Kiev)