Zelensky e outros dirigentes europeus falarão com Trump após cúpula na quinta-feira em Paris

03/09/2025 12h27

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, falará na quinta-feira (4) por telefone, junto com outros líderes europeus, com Donald Trump, ao final de uma cúpula em Paris centrada nas garantias de segurança que seriam oferecidas à Ucrânia caso se alcance a paz com a Rússia.

A cúpula começará às 08h30 GMT (05h30 em Brasília), com vários líderes presentes em Paris, como Zelensky, e outros por videoconferência.

Às 12h GMT (8h em Brasília), os líderes terão uma conversa por telefone com o presidente dos Estados Unidos, e uma hora depois darão uma coletiva de imprensa no Palácio do Eliseu.

O presidente Donald Trump mencionou, em meados de agosto, a concessão de garantias de segurança americanas à Ucrânia, sem entrar em detalhes.

Trump também tentou, até agora sem sucesso, organizar uma cúpula entre o presidente russo, Vladimir Putin, e Zelensky, após ter estendido o tapete vermelho ao líder do Kremlin no dia 15 de agosto no Alasca, para pôr fim à guerra que já dura três anos e meio.

