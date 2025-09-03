Topo

Wall Street se beneficia de alta das ações tecnológicas

03/09/2025 18h45

A bolsa de Nova York fechou em alta nesta quarta-feira (3) graças ao desempenho do setor de tecnologia, após a vitória judicial do Google, que não precisará vender seu navegador Chrome.

O índice Nasdaq, com forte componente tecnológico, avançou 1,02%, e o S&P 500, mais amplo, subiu 0,51%. Apenas o Dow Jones Industrial Average manteve-se próximo do ponto de equilíbrio (-0,06%).

"Após um início de setembro cauteloso (...), as notícias sobre o Google tiveram um efeito positivo, já que [sua empresa-mãe] Alphabet é um ator importante" no mercado americano, declarou à AFP Angelo Kourkafas, da Edward Jones.

Na terça-feira, um juiz federal rejeitou a ação do governo dos Estados Unidos que exigia que o Google vendesse seu navegador web Chrome, em uma das decisões mais significativas contra práticas monopolísticas corporativas nas últimas duas décadas.

Esse resultado é "em geral favorável ao Google, já que o tribunal rejeitou as medidas mais severas propostas pelo Departamento de Justiça dos EUA", em particular a desintegração do gigante norte-americano, apontaram os analistas da Wedbush.

Como resultado, a ação da Alphabet subiu 9,14%, chegando a 230,66 dólares.

A Apple também se beneficiou dessa decisão judicial (+3,81%, a 238,47 dólares), já que o tribunal determinou que era indesejável proibir os acordos entre Google e os fabricantes de telefones.

Além disso, o mercado acionário dos EUA recebeu com certo otimismo a publicação do relatório de emprego Jolts (Survey of Job Openings and Labor Turnover), que destacou o menor número de vagas em julho desde setembro de 2024.

"As expectativas de um corte de juros em setembro se confirmaram" após essa publicação, dado que os membros do banco central norte-americano expressaram repetidamente preocupação com a saúde do mercado de trabalho dos EUA.

No mercado de títulos, o relatório Jolts aliviou a pressão após a alta do dia anterior: por volta das 20h25 GMT (17h35 de Brasília), o rendimento dos títulos do governo dos EUA a 10 anos estava em torno de 4,22%, ante 4,26% no fechamento de terça-feira.

No âmbito corporativo, a ação da rede americana de lojas de departamentos Macy's disparou (+20,68%, a 16,28 dólares) após resultados trimestrais melhores do que o esperado. O grupo também elevou suas previsões anuais.

tmc/rl/mel/ad/mar/am

© Agence France-Presse

