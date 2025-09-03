Volkswagen usa nome da marca Polo para hatchback elétrico

FRANKFURT (Reuters) - A Volkswagen disse nesta quarta-feira que usará o nome da marca Polo para seu planejado veículo elétrico hatchback compacto, anteriormente apelidado de ID.2, um modelo fundamental nos esforços da montadora para afastar a concorrência chinesa.

O ID.Polo, que deverá ter um preço abaixo de 25.000 euros em sua versão mais simples, será apresentado no salão do automóvel IAA em Munique na próxima semana, embora o carro ainda esteja camuflado antes de seu lançamento oficial em 2026, disse a Volkswagen.

"Nossos nomes de modelos estão firmemente ancorados na mente das pessoas", disse Thomas Schaefer, chefe da marca Volkswagen e membro do conselho de administração da montadora, em um comunicado.

"É por isso que estamos levando nossos nomes conhecidos para o futuro. O ID.Polo é apenas o começo."

As montadoras europeias estão sob crescente pressão para desenvolver veículos elétricos acessíveis, já que as rivais asiáticas mais baratas, incluindo a chinesa BYD , estão cada vez mais se impondo no mercado local.

No início deste ano, o chefe de finanças da Volkswagen, Arno Antlitz, disse que o ID.2 poderia ser o primeiro veículo elétrico a bateria da montadora a obter margens iguais às de seu equivalente com motor a combustão.

A marca Polo foi responsável por 472.000, ou quase 10%, das vendas de automóveis da marca Volkswagen no ano passado.

(Reportagem de Christoph Steitz)