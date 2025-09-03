Você pode até sentir prazer: como o corpo reage ao medo?

Um dos instintos mais primitivos da espécie humana é o medo. Quando o cérebro detecta perigo, ele dispara um alarme que mobiliza todo o organismo para a sobrevivência. O corpo entra em estado de prontidão: órgãos vitais são protegidos, músculos se preparam para agir, e a mente foca apenas em lutar ou fugir.

Essa resposta, no entanto, não é uniforme. Cada pessoa sente o medo de um jeito: para alguns, ele ensina cautela e evita riscos; para outros, pode ser paralisante, causar sofrimento e atrapalhar o dia a dia.

Abaixo, algumas das reações mais comuns ao medo:

Estado de alerta

Ao identificar algo ameaçador, o sistema nervoso simpático é ativado e despeja no sangue hormônios como adrenalina e cortisol. Eles elevam a frequência cardíaca, aumentam a pressão arterial, aceleram a respiração, dilatam as pupilas e redirecionam o fluxo sanguíneo para braços e pernas —que se tensionam. É a chamada "síndrome de emergência", um pacote fisiológico pronto para a ação.

Essa descarga pode vir acompanhada de sinais incômodos: nó no estômago, dor de cabeça, aperto no peito, suor frio e até formigamento nas extremidades. Tudo faz parte da preparação para enfrentar ou escapar do que ameaça.

Você pode perder a noção

O medo também ativa a amígdala cerebral, região ligada às emoções. Isso coloca em alerta o córtex, responsável por pensamento, linguagem e julgamento, mas de forma limitada. Decisões rápidas, como correr ou se proteger, são priorizadas em detrimento do raciocínio mais elaborado. É por isso que, mesmo em situações seguras, como em um filme de terror ou em um parque de diversões, o corpo reage como se o perigo fosse real.

Você pode até sentir prazer

Curiosamente, em ambientes controlados, esse mecanismo pode ser fonte de prazer. Montanhas-russas e produções de terror exploram essa contradição. O corpo, inundado por adrenalina e dopamina, experimenta uma excitação intensa que, paradoxalmente, se transforma em satisfação e até em euforia depois que o perigo "acaba". É o que cientistas chamam de teoria da transferência da excitação.

Medo, ansiedade ou fobia?

Embora as palavras sejam usadas como sinônimos, não significam a mesma coisa.

O medo é uma reação imediata e passageira a uma ameaça específica, como um animal selvagem.

é uma reação imediata e passageira a uma ameaça específica, como um animal selvagem. A ansiedade é difusa, pode durar muito tempo e nem sempre tem um gatilho claro.

é difusa, pode durar muito tempo e nem sempre tem um gatilho claro. Já as fobias são medos intensos e irracionais ligados a situações ou objetos concretos -- aranhas, sangue, altura, ambientes fechados -- que levam a evitar experiências cotidianas a qualquer custo.

Transtornos de ansiedade, ataques de pânico e até traumas podem estar por trás do medo exacerbado.

Como lidar com o medo

Quando o medo passa do limite e começa a comprometer a vida pessoal, social ou profissional, é sinal de que chegou a hora de buscar ajuda especializada, como psicólogos e psiquiatras. Mas, no dia a dia, algumas estratégias simples podem fazer diferença:

Estilo de vida saudável: sono adequado, boa alimentação e exercícios físicos regulam as emoções.

sono adequado, boa alimentação e exercícios físicos regulam as emoções. Exposição gradual: enfrentar pouco a pouco situações que causam fobia pode reduzir a intensidade do medo.

enfrentar pouco a pouco situações que causam fobia pode reduzir a intensidade do medo. Pausas estratégicas: afastar-se por alguns minutos, escrever sobre o que sente ou mudar o foco ajuda a recuperar o controle.

afastar-se por alguns minutos, escrever sobre o que sente ou mudar o foco ajuda a recuperar o controle. Respiração consciente: técnicas de respiração sinalizam ao corpo que o perigo pode ser contornado.

técnicas de respiração sinalizam ao corpo que o perigo pode ser contornado. Aceitação da realidade: entender que a vida tem dias difíceis evita a busca irreal por perfeição.

entender que a vida tem dias difíceis evita a busca irreal por perfeição. Autorrecompensa: celebrar pequenas vitórias ajuda a manter o progresso contra os medos.

*Com informações de reportagem publicada em 16/01/2024