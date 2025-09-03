Topo

Notícias

Você pode até sentir prazer: como o corpo reage ao medo?

Cada pessoa sente o medo de um jeito - iStock
Cada pessoa sente o medo de um jeito Imagem: iStock
do UOL

Colaboração para VivaBem

03/09/2025 16h26

Um dos instintos mais primitivos da espécie humana é o medo. Quando o cérebro detecta perigo, ele dispara um alarme que mobiliza todo o organismo para a sobrevivência. O corpo entra em estado de prontidão: órgãos vitais são protegidos, músculos se preparam para agir, e a mente foca apenas em lutar ou fugir.

Essa resposta, no entanto, não é uniforme. Cada pessoa sente o medo de um jeito: para alguns, ele ensina cautela e evita riscos; para outros, pode ser paralisante, causar sofrimento e atrapalhar o dia a dia.

Relacionadas

Vai para academia à noite e não sabe o que comer? Evite algumas armadilhas

Amostras de 'sangue branco' viralizam: o que cor pode significar para saúde

Academia está cheia e você troca ordem dos aparelhos? Tática não é a melhor

Abaixo, algumas das reações mais comuns ao medo:

  • Estado de alerta

Ao identificar algo ameaçador, o sistema nervoso simpático é ativado e despeja no sangue hormônios como adrenalina e cortisol. Eles elevam a frequência cardíaca, aumentam a pressão arterial, aceleram a respiração, dilatam as pupilas e redirecionam o fluxo sanguíneo para braços e pernas —que se tensionam. É a chamada "síndrome de emergência", um pacote fisiológico pronto para a ação.

Essa descarga pode vir acompanhada de sinais incômodos: nó no estômago, dor de cabeça, aperto no peito, suor frio e até formigamento nas extremidades. Tudo faz parte da preparação para enfrentar ou escapar do que ameaça.

  • Você pode perder a noção

O medo também ativa a amígdala cerebral, região ligada às emoções. Isso coloca em alerta o córtex, responsável por pensamento, linguagem e julgamento, mas de forma limitada. Decisões rápidas, como correr ou se proteger, são priorizadas em detrimento do raciocínio mais elaborado. É por isso que, mesmo em situações seguras, como em um filme de terror ou em um parque de diversões, o corpo reage como se o perigo fosse real.

  • Você pode até sentir prazer

Curiosamente, em ambientes controlados, esse mecanismo pode ser fonte de prazer. Montanhas-russas e produções de terror exploram essa contradição. O corpo, inundado por adrenalina e dopamina, experimenta uma excitação intensa que, paradoxalmente, se transforma em satisfação e até em euforia depois que o perigo "acaba". É o que cientistas chamam de teoria da transferência da excitação.

Medo, ansiedade ou fobia?

Embora as palavras sejam usadas como sinônimos, não significam a mesma coisa.

  • O medo é uma reação imediata e passageira a uma ameaça específica, como um animal selvagem.
  • A ansiedade é difusa, pode durar muito tempo e nem sempre tem um gatilho claro.
  • Já as fobias são medos intensos e irracionais ligados a situações ou objetos concretos -- aranhas, sangue, altura, ambientes fechados -- que levam a evitar experiências cotidianas a qualquer custo.

Transtornos de ansiedade, ataques de pânico e até traumas podem estar por trás do medo exacerbado.

Como lidar com o medo

Quando o medo passa do limite e começa a comprometer a vida pessoal, social ou profissional, é sinal de que chegou a hora de buscar ajuda especializada, como psicólogos e psiquiatras. Mas, no dia a dia, algumas estratégias simples podem fazer diferença:

  • Estilo de vida saudável: sono adequado, boa alimentação e exercícios físicos regulam as emoções.
  • Exposição gradual: enfrentar pouco a pouco situações que causam fobia pode reduzir a intensidade do medo.
  • Pausas estratégicas: afastar-se por alguns minutos, escrever sobre o que sente ou mudar o foco ajuda a recuperar o controle.
  • Respiração consciente: técnicas de respiração sinalizam ao corpo que o perigo pode ser contornado.
  • Aceitação da realidade: entender que a vida tem dias difíceis evita a busca irreal por perfeição.
  • Autorrecompensa: celebrar pequenas vitórias ajuda a manter o progresso contra os medos.

*Com informações de reportagem publicada em 16/01/2024

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Governo da Flórida diz que vai acabar com vacina infantil obrigatória

USDA: qualidade da safra de soja nos EUA piora na semana; milho tem leve queda

Quem era o policial espancado até a morte em favela no centro de SP

Vítimas de Jeffrey Epstein prometem divulgar lista com nomes de abusadores

Descarrilamento de funicular deixa 15 mortos e 18 feridos em Lisboa

Whey e creatina: polícia de SP apreende 4.000 kg de produtos falsificados

'Tem gente ameaçando votar urgência para anistia na próxima semana', diz líder do PT

Auger-Aliassime elimina De Minaur e volta à semifinal do US Open

EUA apreende 13 mil barris de produtos químicos para fabricar drogas enviados da China ao México

Petróleo fecha em baixa diante de perspectiva de novo aumento da oferta

Fifa inicia processo de venda de ingressos para Copa de 2026