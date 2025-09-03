Vítimas de Jeffrey Epstein prometem divulgar lista com nomes de abusadores

Vítimas de Jeffrey Epstein, criminoso sexual americano, disseram hoje que vão divulgar uma lista com nomes de outros abusadores sexuais. Promessa acontece em meio a pressões para divulgação de documentos da investigação oficial.

O que aconteceu

Vítimas de Jeffrey Epstein afirmaram que estão preparando uma lista com nomes de outros abusadores sexuais. Elas participaram na manhã de hoje de uma coletiva de imprensa nas escadarias do Capitólio, o Congresso americano, ao lado de dois deputados: Ro Khanna, do partido Democrata, e Thomas Massie, Republicano.

Vítima de Epstein, Haley Robson condenou a passividade estatal neste caso. "Estamos esperando há 20 anos que façam algo", disse. "E sabe de uma coisa? O tempo deles acabou, e agora nós mesmas faremos".

Anúncio acontece em meio a pressões públicas para divulgação de documentos da investigação. Os dois deputados que participaram do evento estão tentando aprovar na Câmara uma petição que obrigaria o Departamento de Justiça a divulgar os arquivos.

Coletiva de imprensa foi realizada um dia depois de documentos serem divulgados. O Comitê de Supervisão da Câmara dos Representantes publicou ontem o primeiro lote de documentos da investigação sobre Epstein e sua cúmplice Ghislaine Maxwell, que cumpre uma condenação de 20 anos de prisão por recrutar menores de idade para o financista.

O presidente Donald Trump, que já foi amigo próximo de Epstein e enfrenta suspeitas de que estaria na lista, comentou o caso hoje. "Isso é uma farsa interminável dos democratas", declarou Trump a jornalistas na Casa Branca. "Eles tentam fazer as pessoas falarem sobre algo que é totalmente irrelevante para o sucesso que tivemos como nação desde que me tornei presidente", completou.

Haley Robson contestou Trump. "Não há farsa nenhuma. O abuso foi real", declarou a vítima que foi recrutada para fazer massagens sexuais em Epstein quando tinha 16 anos.

Jeffrey Epstein morreu em uma prisão de Nova York em 2019 enquanto aguardava julgamento por tráfico sexual de menores. O FBI e o Departamento de Justiça declararam em julho que Epstein havia se suicidado, que ele não havia chantageado nenhuma figura proeminente e que não mantinha uma "lista de clientes".

*Com informações da AFP