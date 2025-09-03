Topo

Notícias

Versículos para casamento feliz: 30 mensagens bíblicas para reforçar união

Casal feliz dançando - iStock
Casal feliz dançando Imagem: iStock
do UOL

Do UOL, em São Paulo

03/09/2025 11h07

O casamento é uma aliança sagrada que deve ser cultivada com amor, respeito e fé em Deus. A Bíblia oferece ensinamentos valiosos sobre companheirismo, paciência e compromisso, fundamentais para uma vida a dois plena e abençoada.

Veja abaixo 30 versículos para casamento feliz, que inspiram casais a construir relações sólidas, baseadas na confiança em Deus e no amor mútuo.

  1. "Portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão uma só carne." - Gênesis 2:24
  2. "Maridos, amem suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela." - Efésios 5:25
  3. "Esposas, sujeitem-se a seus maridos, como ao Senhor." - Efésios 5:22
  4. "Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe." - Mateus 19:6
  5. "O amor seja sincero. Odeiem o que é mau; apeguem-se ao que é bom." - Romanos 12:9
  6. "Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros." - Colossenses 3:13
  7. "Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito." - Colossenses 3:14
  8. "Seja o seu amor fraternal sincero. Prefiram dar honra uns aos outros." - Romanos 12:10
  9. "O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha." - 1 Coríntios 13:4
  10. "Não se irritem facilmente, não guardem rancor." - Efésios 4:26-27
  11. "Se alguém não tem amor, nada é." - 1 Coríntios 13:2
  12. "O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com sua esposa, e da mesma forma a esposa para com o marido." - 1 Coríntios 7:3
  13. "Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros." - Efésios 4:32
  14. "O amor cobre uma multidão de pecados." - 1 Pedro 4:8
  15. "Melhor é serem dois do que um, pois têm boa recompensa pelo seu trabalho." - Eclesiastes 4:9
  16. "Se caírem, um levantará o outro." - Eclesiastes 4:10
  17. "Portanto, tudo o que desejarem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles." - Mateus 7:12
  18. "O Senhor é a nossa força, e nos abençoa com paz." - Salmos 29:11
  19. "Fique firme no amor que vocês têm uns pelos outros." - 1 Tessalonicenses 3:12
  20. "Honrem uns aos outros acima de si mesmos." - Romanos 12:10
  21. "O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio." - Gálatas 5:22-23
  22. "O Senhor abençoe vocês e os guarde; faça resplandecer o seu rosto sobre vocês." - Números 6:24-25
  23. "A sabedoria constrói a casa, e com entendimento ela se firma." - Provérbios 24:3
  24. "Que haja sempre perdão e compreensão entre vocês." - Efésios 4:32
  25. "O amor jamais acaba." - 1 Coríntios 13:8
  26. "Sejam um só em pensamento, em propósito e em amor." - Filipenses 2:2
  27. "O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta." - 1 Coríntios 13:7
  28. "Casem-se com temor e reverência ao Senhor, e seu lar será abençoado." - Efésios 5:21
  29. "Fortaleçam o amor, a fé e a esperança em seus corações." - 1 Coríntios 13:13
  30. "Que a paz de Cristo reine em seus corações e em seu lar." - Colossenses 3:15

Relacionadas

Mensagem de bom dia de Deus: 70 frases para mandar fé e esperança

Bom dia motivacional: 70 frases para levantar o ânimo

Palavras motivacionais: 100 ideias para renovar sua força

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Anistia e votações: o que rolou no Congresso enquanto foco estava no STF

Psiquiatras lançam cartilha para ensinar influenciadores a falar sobre saúde mental e suicídio

Chefe do Pentágono sugere mais operações contra cartéis em breve

Absolvição de Bolsonaro é 'imperiosa', diz seu advogado

Mudança de minuta do golpe é palavra de Cid e não aconteceu, diz advogado de Bolsonaro

Governador afastado, deputado preso: as 5 grandes operações da PF hoje

Ataque americano é mensagem 'muito clara' aos cartéis, diz Pentágono

Não tivemos acesso integral às prova e muito menos prazo suficiente, diz advogado de Bolsonaro

Versículos para casamento feliz: 30 mensagens bíblicas para reforçar união

Como humanos fizeram raposas encolher e galinhas crescer

Defesa de Bolsonaro questiona confiabilidade da delação de Mauro Cid