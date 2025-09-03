Vencedora de concurso de beleza é achada em SP após sumiço de 3 semanas

A geóloga Priscila Schmitt, 40, que estava desaparecida havia cerca de três semanas após retornar ao Brasil de um período morando na Nova Zelândia, foi encontrada hoje em São Paulo.

O que aconteceu

Priscila estava chateada por não ter conseguido visto para retornar à Nova Zelândia, disse a polícia. A Secretaria de Segurança Pública do estado informou que a gaúcha está bem e já avisou os familiares sobre seu paradeiro.

Natural de Estrela, no Rio Grande do Sul, ela desembarcou no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, em 31 de julho. A geóloga havia avisado à família que ficaria hospedada por alguns dias na capital paulista, antes de ir para sua cidade natal.

Último contato com familiares tinha sido em 8 de agosto. Na ocasião, ela disse a uma das irmãs que teve o celular roubado em frente ao hotel onde estava hospedada, na Avenida Paulista.

Por cerca de cinco dias, família tentou contato com Priscila, mas não obteve sucesso. No dia 13 de agosto, os parentes registraram um boletim de ocorrência por desaparecimento na Delegacia de Polícia Civil de Arroio do Meio, no Rio Grande do Sul.

Caso foi remetido pelas autoridades gaúchas à Polícia Civil de São Paulo. A polícia paulista encontrou a mulher menos de 12h depois do caso ser repassado.

Parentes haviam iniciado campanha online para tentar localizá-la. Segundo a irmã dela, algumas pessoas disseram em mensagens que viram Priscila em um shopping em 8 de agosto, com aspecto aparente de nervosismo.

Hotel confirmou que Priscila fez check-in e check out. Depois disso, a família não tinha mais nenhum indício de onde ela estava.

Priscila é formada em Geologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela também venceu o concurso de beleza Garota Verão de Estrela, quando tinha 18 anos. Desde 2017, morava na Nova Zelândia. Antes, chegou a morar no Rio de Janeiro.