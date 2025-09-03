Topo

Acidente de funicular deixa vários mortos e feridos graves em Lisboa, afirma presidente português

03/09/2025 15h40

Um acidente em um dos funiculares que percorre um dos bairros mais turísticos de Lisboa deixou vários mortos e feridos graves, lamentou nesta quarta-feira (3) o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, em uma mensagem publicada no site oficial da Presidência. 

Segundo alguns meios de comunicação locais, que citam os serviços de emergência, o vagão do famoso funicular da Glória, que conecta a praça do Rossio aos bairros Príncipe Real e Bairro Alto, descarrilou, deixando pelo menos três mortos.

tsc/mig/emp/pb/hgs/ic/rpr

© Agence France-Presse

