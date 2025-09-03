Anistia para Bolsonaro deve ficar para depois de julgamento, diz Valdemar

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, disse hoje que o partido tentará votar o PL da anistia após o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pelo STF.

O que aconteceu

Valdemar afirmou que anistia para Bolsonaro viria em um segundo momento. A ideia inicial, segundo ele, é aprovar um projeto que perdoe os crimes de quem já está condenado pelos crimes do 8 de Janeiro, como Débora do batom, que virou símbolo dos bolsonaristas na campanha pela anistia. A afirmação de Valdemar foi feita em entrevista à Globo News.

Anistia a Bolsonaro e demais réus seria dada após o julgamento da ação penal sobre a trama golpista no STF. "(A anistia seria) para todos que estão presos. Vamos tentar isso (anistia para Bolsonaro) depois. Não podemos fazer uma anistia se Bolsonaro não foi condenado ainda", afirmou.

Valdemar disse ter votos suficientes na Câmara para a aprovação. Ontem, os partidos União Brasil e PP declararam apoio ao projeto, na esteira do anúncio de que deixarão o governo Lula. Segundo Valdemar, o PSD também deve anunciar posição favorável ao perdão dos crimes.

Presidente do PL alegou que anistia seria necessária porque os réus não estão tendo direito a defesa no STF. "É uma injustiça, o que está acontecendo", afirmou, repetindo argumento usado hoje pela defesa de Bolsonaro durante sustentação oral no STF. Apesar de Valdemar falar em direito à defesa cerceado, os advogados dos réus tiveram uma hora cada, ontem e hoje, para apresentar seus argumentos à Primeira Turma do Supremo.

"O que nós esperamos é que tenha um entendimento para que esse pessoal que não teve direito à defesa possa ser anistiado", disse Valdemar. Segundo ele, Bolsonaro e os outros réus deveriam ser julgados no primeiro grau para que pudessem recorrer a outras instâncias. "Todo cidadão no mundo tem direito a ter outro julgamento", declarou.

Tarcísio de Freitas (Republicanos) "tem trabalhado" pela anistia, segundo o presidente do PL. "O Tarcísio está ajudando dentro do partido dele, pra trazer, pra que a gente faça a anistia", disse. O governador de São Paulo está em Brasília e aguarda encontro com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), para reforçar as articulações para que o projeto seja levado à votação no Congresso.

Julgamento da trama golpista começou ontem na Primeira Turma do STF. A expectativa é que a sentença saia até 12 de setembro. Bolsonaro é réu com outras sete pessoas no "núcleo crucial" por tentativa de golpe após as eleições de 2022, vencidas pelo presidente Lula. Entre bolsonaristas, a condenação deles é considerada certa.

Julgamento no STF intensifica articulação por anistia

Deputados e senadores bolsonaristas articulam no Congresso a reinserção da pauta da anistia após uma possível condenação de Bolsonaro no STF. A tendência, no entanto, é não haver a aprovação de um projeto nos moldes defendidos pelos aliados de Bolsonaro.

Anistia havia perdido força com os últimos acontecimentos, mas voltou a ser considerada pelo centrão. Na segunda, Bolsonaro recebeu o ex-presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL) em sua casa, em prisão domiciliar, e o avanço da pauta foi o principal tema da conversa.

Aliados de Motta dizem que ele não votará. A pressão é vista como uma oportunidade de bolsonaristas fazerem barulho, mas interlocutores garantem que o presidente vai evitar temas espinhosos durante o julgamento e deverá optar pelo diálogo.