Topo

Notícias

Vagas de emprego em aberto nos EUA diminuem em julho; contratações são fracas

03/09/2025 11h29

WASHINGTON (Reuters) - As vagas de emprego em aberto nos Estados Unidos caíram mais do que o esperado em julho e as contratações foram moderadas, o que é consistente com o afrouxamento das condições do mercado de trabalho.

As vagas em aberto, uma medida da demanda por mão de obra, caíram em 176.000, para 7,181 milhões, no último dia de julho, informou o Departamento do Trabalho em sua pesquisa Jolts nesta quarta-feira. Economistas consultados pela Reuters previam 7,378 milhões de postos não preenchidos.

As contratações aumentaram em 41.000 em julho, para 5,308 milhões. As demissões aumentaram 12.000, chegando a 1,808 milhão. O mercado de trabalho desacelerou, com os economistas culpando as tarifas do presidente Donald Trump. A oferta de mão de obra também diminuiu em meio à repressão à imigração do governo Trump.

Uma pesquisa da Reuters com economistas projeta que o relatório de emprego do governo, a ser divulgado na sexta-feira, deve mostrar criação de 75.000 empregos fora do setor agrícola em agosto, depois de 3.000 em julho. Os ganhos de emprego foram, em média, de 35.000 por mês nos últimos três meses, em comparação com 123.000 durante o mesmo período em 2024, informou o governo em agosto.

A previsão é de que a taxa de desemprego suba de 4,2% em julho para 4,3%.

No mês passado, o chair do Federal Reserve, Jerome Powell, sinalizou um possível corte na taxa de juros na reunião do banco central dos EUA em 16 e 17 de setembro, reconhecendo os riscos crescentes ao mercado de trabalho, mas também acrescentou que a inflação continua sendo uma ameaça.

O Fed tem mantido sua taxa de juros de referência na faixa de 4,25% a 4,50% desde dezembro.

(Reportagem de Lucia Mutikani)

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

De dona de casa à ícone da discoteca: DJ Gloria conquista as pistas de dança aos 81 anos

Absolvição de Bolsonaro é 'imperiosa', diz seu advogado ao STF

'Nunca aceitaremos': Acordo UE-Mercosul volta à pauta e acirra tensão entre agricultores e governo francês

Ex-ministro da Defesa atuou para demover Bolsonaro de iniciativas golpistas, afirma advogado

Justiça absolve e solta sobrinho de Marcola acusado de chefiar PCC no Ceará

Absolvição de Bolsonaro é imperiosa para não termos nova versão caso Dreyfus, diz advogado

Anéis para medir glicose são proibidos pela Anvisa

Ministros devem deixar o governo contrariados, e Lula espera comunicado

'Cadáveres ambulantes': o trauma invisível dos ex-combatentes israelenses em Gaza

Bastava simples despacho para nomear comandantes aderentes a plano de golpe, argumenta advogado

Anistia e votações: o que rolou no Congresso enquanto foco estava no STF