Governo da Flórida diz que vai acabar com vacina infantil obrigatória

IMAGEM ILUSTRATIVA - Criança sendo vacinada contra a poliomielite - Karl Tapales / Getty Images
do UOL

Colaboração para o UOL, de São Paulo*

03/09/2025 18h03

O departamento de saúde da Flórida anunciou hoje que vai eliminar gradualmente a vacinação obrigatória para crianças.

O que aconteceu

Exigências são intrusão "imoral" e beiram "escravidão". As declarações são de Joseph Ladapo, cirurgião-geral do estado (o equivalente ao secretário estadual de saúde, no Brasil), em coletiva de imprensa. Para ele, a regra tira dos pais o direito de decidir sobre a saúde de seus filhos.

As pessoas têm o direito de tomar suas próprias decisões, decisões informadas. (...) Eles não têm o direito de dizer o que você deve ingerir.
Cirurgião-geral da Flórida, Joseph Ladapo

Retirada da obrigatoriedade de algumas vacinas terá de passar pela Assembleia Legislativa da Flórida. Segundo Ladapo, o estado poderá tirar a obrigatoriedade de alguns imunizantes infantis por conta própria. Para outros, os deputados terão de votar. Ele destacou que as exigências de "todas" as vacinas serão banidas.

Assim, vacinas como a de sarampo, hepatite B, tétano e poliomielite deixarão de ser exigidas por escolas e creches públicas. Se a promessa se concretizar, a Flórida será o primeiro estado norte-americano a retirar a exigência de vacinar crianças.

Governador da Flórida, Ron DeSantis, ainda anunciou a criação da comissão "Make America Healthy Again" (tornar a América saudável novamente, na tradução livre) no âmbito estadual. A medida foi inspirada em iniciativas semelhantes promovidas pelo secretário de Saúde e Serviços Humanos dos EUA, Robert F. Kennedy Jr.

Flórida está alinhada com o governo federal

Governo Trump tem promovido mudanças radicais na política federal de vacinas e de saúde como um todo. Entre elas está a retirada das recomendações da vacina contra a covid-19 para mulheres grávidas e crianças saudáveis, em maio.

Kennedy também já demitiu uma série de líderes e conselheiros de agências federais. Ele colocou no lugar pessoas conhecidas por serem anti-vacina e negacionistas.

Em resposta, Califórnia, Oregon e Washington anunciaram hoje a criação de aliança para a saúde. Os estados trabalharão em conjunto para fornecer recomendações unificadas sobre vacinas e outras diretrizes de saúde pública.

*Com informações da Reuters.

