USDA: qualidade da safra de soja nos EUA piora na semana; milho tem leve queda

03/09/2025 17h59

São Paulo, 3 - A qualidade das lavouras de soja nos Estados Unidos piorou na semana encerrada em 31 de agosto, segundo o relatório semanal de acompanhamento de safra do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA), divulgado na terça-feira, 2. De acordo com a agência, 65% da safra de soja apresentava condição boa ou excelente no domingo, queda de 4 pontos porcentuais ante a semana anterior. Na data correspondente do ano passado, essa parcela também era de 65%. Conforme o USDA, 94% da safra estava formando vagens, ante 93% em igual período do ano passado e 94% na média dos cinco anos anteriores. A agência disse que 11% da safra tinha queda de folhas, em comparação a 12% há um ano e 10% na média de cinco anos. No caso do milho, 69% das lavouras estavam em condição boa ou excelente, recuo de 2 pontos porcentuais ante a semana anterior. Um ano antes, essa parcela era de 65%. O USDA informou que 90% da safra estava formando grãos, ante 89% um ano atrás e 91% na média de cinco anos. Segundo a agência, 58% da safra tinha formado dentes, em linha com igual período do ano passado e abaixo da média de cinco anos, de 60%. Além disso, 15% da safra estava madura, ante 18% há um ano e 14% na média. Em relação ao trigo de primavera, a colheita estava em 72%, ante 67% no ano passado e 71% na média de cinco anos. Quanto ao algodão, 51% das lavouras estavam em condição boa ou excelente, queda de 3 pontos porcentuais ante a semana anterior. Um ano antes, essa parcela era de 44%. A agência disse que 90% da safra estava formando maçãs, ante 94% em 2024 e 93% na média. O USDA disse ainda que 28% da safra tinha abertura de maçãs, ante 35% no ano passado e 30% na média. Fonte: Dow Jones Newswires.

